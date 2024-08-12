Под Самарой педофил убил и изнасиловал двухлетнюю дочку соседей

В Чапаевске Самарской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следственные действия с мужчиной, подозреваемым в убийстве и изнасиловании двухлетней дочки соседей. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Трагедия произошла 11 августа. Вечером скорая доставила в реанимацию больницы Чапаевска двухлетнюю девочку без сознания с многочисленными травмами. Несмотря на усилия медиков, ребёнка спасти не удалось. Как сообщили в СК, подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи малышки.

"По версии следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что ребёнок остался во дворе частного жилого дома без присмотра на короткий промежуток времени, увёл девочку в соседний заброшенный дом, где совершил её изнасилование и убийство", — говорится в сообщении следователей.

По факту произошедшего завели дело по статьям "Убийство" и "Изнасилование", В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, решается вопрос об аресте педофила.