В отношении Поднебесного возбудили дело

В отношении недавно задержанного в Санкт-Петербурге новгородского блогера Алексея Поднебесного, который более известен в качестве лидера инцелов, возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на петербургский главк Следственного комитета РФ пишет 78.ru.

Согласно предоставленным сведениям, в отношении него возбудили дело сразу по двум статьям. Речь идёт о ст. 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", а также ст. 135 УК РФ "Развратные действия".

Стоит отметить, что в местном управлении СК РФ до этого уже комментировали данную ситуацию. Как написали ранее представители правоохранительного ведомства в своём телеграм-канале по этому факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу была организована процессуальная проверка.