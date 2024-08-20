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19 августа, 23:37

В отношении Поднебесного возбудили дело

В отношении блогера Поднебесного возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ

46-летний блогер Алексей Поднебесный и 15-летняя девочка по время прогулки. После в Сеть попадут кадры их поцелуя. Обложка © Telegram / Поднебесный

46-летний блогер Алексей Поднебесный и 15-летняя девочка по время прогулки. После в Сеть попадут кадры их поцелуя. Обложка © Telegram / Поднебесный

В отношении недавно задержанного в Санкт-Петербурге новгородского блогера Алексея Поднебесного, который более известен в качестве лидера инцелов, возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на петербургский главк Следственного комитета РФ пишет 78.ru.

Согласно предоставленным сведениям, в отношении него возбудили дело сразу по двум статьям. Речь идёт о ст. 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", а также ст. 135 УК РФ "Развратные действия".

Стоит отметить, что в местном управлении СК РФ до этого уже комментировали данную ситуацию. Как написали ранее представители правоохранительного ведомства в своём телеграм-канале по этому факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу была организована процессуальная проверка.

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Накануне вечером, 19 августа, Life.ru сообщал, что главного инцела России Алексея Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге. Это случилось после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на видео, на котором он целовался с 15-летней девочкой и пообещала обратиться по этому поводу в правоохранительные структуры.

Алексей Соловьёв
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