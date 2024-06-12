В Челябинске арестовали сутенёршу, предоставлявшую детей гендиректору ЧЭМК

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца обвиняемую по делу генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Ей (обвиняемой. — Прим. Life.ru) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — приводит ТАСС слова представителя Следственного комитета.

По данным местных СМИ, обвиняемая выступала в роли сутенёра, приводя несовершеннолетних для интимных услуг Павлу Ходоровскому. Уточнялось, что именно сутенёрша дала показания против гендиректора ЧЭМК.