В Челябинске арестовали сутенёршу, предоставлявшую детей гендиректору ЧЭМК
В Челябинске суд арестовал соучастницу гендиректора ЧЭМК по делу о педофилии
Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Обложка © Пресс-служба ЧЭМК
Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца обвиняемую по делу генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Ей (обвиняемой. — Прим. Life.ru) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — приводит ТАСС слова представителя Следственного комитета.
По данным местных СМИ, обвиняемая выступала в роли сутенёра, приводя несовершеннолетних для интимных услуг Павлу Ходоровскому. Уточнялось, что именно сутенёрша дала показания против гендиректора ЧЭМК.
Ura.ru уточняет, что обвиняемая арестована до 10 августа. По данным журналистов, она долго жила в Иванове и переехала в Челябинск "ради любви". С Ходоровским фигурантка дела познакомилась через подругу, которая состояла с ним в интимных отношениях.
Напомним, о задержании Ходоровского по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетними стало известно во вторник, 11 июня. Против него возбудили уголовное дело. Позднее в телефоне гендиректора ЧЭМК нашли порнографию с детьми. Сегодня, 12 июня, Ходоровского арестовали на два месяца и отправили в СИЗО.