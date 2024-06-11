В телефоне гендиректора ЧЭМК Ходоровского нашли порнографию с детьми

В памяти мобильного телефона задержанного генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского нашли материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в силовых структурах.

"В ходе проведения следственных действий был изучен телефон топ-менеджера. В нём оперативники нашли порнографические материалы с детьми, причём на них Ходоровский играл "главную роль", — цитирует силовика Ura.ru.

Также, по информации агентства, аналогичные записи оказались и в устройстве одной из девочек, которую отправили к главе ЧЭМК. Эти материалы расцениваются правоохранителями как ключевые улики, доказывающие его вину.

В региональном СКР Ura.ru сообщили, что Ходоровскому определят меру пресечения после того, как ему будут предъявлены обвинения. По делу проходит ещё один человек, скорее всего, это тот самый сутенёр, который подбирал руководителю комбината несовершеннолетних. Суд будет проходить в закрытом формате, так как речь идёт о половом преступлении в отношении детей.