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11 июня, 13:22

Гендиректор ЧЭМК занимался сексом с несовершеннолетними за деньги, его сдал сутенёр

Ura.ru: Гендиректора ЧЭМК Ходоровского подозревают в сексе с несовершеннолетними

Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Обложка © Ura.ru / Вадим Ахметов

Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Обложка © Ura.ru / Вадим Ахметов

Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними. Против него заведено уголовное дело по статье 135 УК РФ, сообщили в правоохранительных органах.

"Топ-менеджера подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14–15 лет за деньги. На него дал показания сутенёр, задержанный ранее", — цитирует знакомый с ситуацией источник Ura.ru.

По сведениям агентства, существует видеозапись, на которой запечатлены его преступления, но в общем доступе её нет. В региональном СУ СКР пообещали уточнить информацию.

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Ранее главу Федерации кикбоксинга Сочи обвинили в растлении четырёхлетнего сына. Оказалось, что мужчина издевался над своим ребёнком 2016 года рождения и снимал это на камеру. Всё началось ещё в январе 2020-го, когда мальчику было всего четыре года, и продолжалось до октября 2022-го. Видеоматериалы он потом продавал.

Юрий Лысенко
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