Гендиректор ЧЭМК занимался сексом с несовершеннолетними за деньги, его сдал сутенёр
Ura.ru: Гендиректора ЧЭМК Ходоровского подозревают в сексе с несовершеннолетними
Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Обложка © Ura.ru / Вадим Ахметов
Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними. Против него заведено уголовное дело по статье 135 УК РФ, сообщили в правоохранительных органах.
"Топ-менеджера подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14–15 лет за деньги. На него дал показания сутенёр, задержанный ранее", — цитирует знакомый с ситуацией источник Ura.ru.
По сведениям агентства, существует видеозапись, на которой запечатлены его преступления, но в общем доступе её нет. В региональном СУ СКР пообещали уточнить информацию.
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