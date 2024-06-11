Гендиректор ЧЭМК занимался сексом с несовершеннолетними за деньги, его сдал сутенёр

Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними. Против него заведено уголовное дело по статье 135 УК РФ, сообщили в правоохранительных органах.

"Топ-менеджера подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14–15 лет за деньги. На него дал показания сутенёр, задержанный ранее", — цитирует знакомый с ситуацией источник Ura.ru.

По сведениям агентства, существует видеозапись, на которой запечатлены его преступления, но в общем доступе её нет. В региональном СУ СКР пообещали уточнить информацию.