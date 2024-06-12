Гендиректора ЧЭМК Ходоровского отправили в СИЗО на два месяца по делу о педофилии
Суд в Челябинске арестовал гендиректора ЧЭМК на два месяца по делу о педофилии
Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Обложка © Пресс-служба ЧЭМК
Центральный районный суд Челябинска арестовал генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского по делу о педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Арестован на два месяца", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Как уточняет Ura.ru, Ходоровский будет содержаться под стражей до 10 августа.
Напомним, о задержании Ходоровского по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетними стало известно во вторник, 11 июня. Против него возбудили уголовное дело. Позднее в телефоне гендиректора ЧЭМК нашли порнографию с детьми. По делу проходит ещё один человек — тот самый сутенёр, который подбирал руководителю комбината несовершеннолетних детей.