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13 сентября, 15:16

Стало известно, сколько россиян опасаются пятницы, 13-го

Опрос: Большинство россиян не меняют планы в пятницу, 13-го

37% россиян воспринимают пятницу, 13-е, как обычный день, а 17% и вовсе скептически относятся ко всем приметам. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого публикует «Газета.ru».

Так, большая часть респондентов (78%) заявила, что не меняет свои планы в пятницу, 13-го. Почти половина опрошенных (45%) также признались, что в этот день у них происходили плохие события, однако только 9% смогли точно вспомнить негативную ситуацию.

«82% опрошенных уверены, что пятница, 13-е, никак не влияет на их работу. Тем не менее существует интересный парадокс: каждый десятый человек отметил, что в этот день может быть менее сосредоточенным, чем в другие дни. Хороший повод задуматься о том, как наши убеждения могут влиять на наше поведение», — прокомментировала результаты опроса основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

При этом в целом только 13% россиян называют себя суеверными, а 33% выборочно верят лишь в некоторые приметы.

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Тест: Ответьте на 7 вопросов и узнайте, на какой фильм ужасов похожа ваша жизнь

Ранее Life.ru писал, что пятницу, 13-го, бояться не стоит — этот день способен исполнять желания. Достаточно лишь написать свои хотелки на листке бумаги, соблюдая особые правила. А притянуть удачу в жизнь способны семь ритуалов перед сном. Выполнив все рекомендации, человек получит заряд позитива на весь день.

Обложка ©

Freepik.com

Полина Никифорова
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