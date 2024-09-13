Стало известно, сколько россиян опасаются пятницы, 13-го

37% россиян воспринимают пятницу, 13-е, как обычный день, а 17% и вовсе скептически относятся ко всем приметам. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого публикует «Газета.ru».

Так, большая часть респондентов (78%) заявила, что не меняет свои планы в пятницу, 13-го. Почти половина опрошенных (45%) также признались, что в этот день у них происходили плохие события, однако только 9% смогли точно вспомнить негативную ситуацию.

«82% опрошенных уверены, что пятница, 13-е, никак не влияет на их работу. Тем не менее существует интересный парадокс: каждый десятый человек отметил, что в этот день может быть менее сосредоточенным, чем в другие дни. Хороший повод задуматься о том, как наши убеждения могут влиять на наше поведение», — прокомментировала результаты опроса основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

При этом в целом только 13% россиян называют себя суеверными, а 33% выборочно верят лишь в некоторые приметы.