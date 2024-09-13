Раскрыт смертельный мистицизм пятницы 13-го и способы защититься от него Эксперт Абравитова перечислила трагические события в истории в пятницу 13-го 13 сентября, 19:30 Мистика вокруг пятницы 13-го. Обложка © freepik

Пятница 13-е изначально ассоциировалась с трагедией, потому что именно в этот день недели был распят Иисус Христос, а на тайной вечере он находился с тринадцатью апостолами. Однако краски вокруг мистической даты сгущались и на протяжении последующих веков, так как этот день будто притягивал негативные события. Об этом рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» таролог Марианна Абравитова.

«В 1307 году король Франции Филипп Красивый приказал схватить всех тамплиеров, то есть членов рыцарского ордена крестоносцев. Все они были сожжены на костре в пятницу 13-го», — отметила эзотерик.

Писатель Томас Лоусон продолжил развивать тему мистицизма вокруг даты, написав книгу с названием «Пятница 13». А затем цепочку событий продолжила гибель судна, названного в честь произведения. Корабль затонул 13 декабря 1907 года, в пятницу, добавила Абравитова.

По словам таролога, чтобы исключить отрицательное влияние даты на своё состояние, нужно просто полежать в ванной, тем самым отпустив весь негатив через воду. Также не лишним будет посетить храм и помолиться, потому что именно молитва способна восстановить духовную гармонию в человеке.

Ранее опрос показал, что 37% россиян воспринимают пятницу, 13-е, как обычный день, а 17% и вовсе скептически относятся ко всем приметам. Большая часть респондентов (78%) заявила, что не меняет свои планы в этот день.

Авторы Татьяна Миссуми