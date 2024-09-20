Назван лучший способ свести к минимуму риск рака гениталий

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) защищает мужчин и женщин от рака гениталий и шейки матки. В идеале делать прививку до начала половой жизни, однако она будет полезна и потом. Об этом «Газете.ru» рассказала врач акушер-гинеколог Александра Чатаева.

«Существует более 200 видов вирусов папилломы человека. Они передаются половым путём, причём 6, 11, 16 и 18-е типы приводят к развитию рака. Существует вакцина против ВПЧ, она защищает от большинства случаев рака шейки матки. Также её связывают со снижением риска опухолей влагалища, вульвы, полового члена и ануса, рта, горла и других органов», — объяснила медик.

По её словам, мальчиков и девочек стоит вакцинировать, начиная с девяти лет. Им рекомендовано введение двух доз с интервалом 6-12 месяцев. В возрасте 15-26 лет курс состоит из трёх доз. При этом врач предупредила, что ни одна вакцина не вылечит уже существующую инфекцию ВПЧ. Поэтому важно также делать скрининг шейки матки, который включает жидкостную цитологию и анализ на ВПЧ.