Особенности русского фольклора: секреты сказок, о которых вы точно не знали

Русские сказки любят не только дети, но и взрослые. Не секрет, что в них много вымысла, однако зачастую именно благодаря сказкам можно понять много истин. Они учат различать добро и зло, быть умными и хитрыми, не бояться и не сдаваться в трудную минуту. Конечно, в русском фольклоре не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. О некоторых скрытых смыслах произведений не догадываются даже взрослые. В этой статье Life.ru расскажет об особенностях русского народного фольклора и главных секретах детских сказок.

Особенности русского фольклора

Русские народные сказки: почему их любят до сих пор. Фото © «Шедеврум»

Фольклором принято называть народное творчество в разных его проявлениях. Если говорить о сказках, то чаще всего они передавались из уст в уста и не имели письменной формы. Именно этим объясняется вариативность историй. Каждый человек добавлял в рассказ что-то от себя, из-за чего могли видоизменяться герои и события. Поэтому допустимость различных вариантов — одна из главных особенностей фольклора.

Также стоит учитывать, что у русских народных сказок нет единого автора, ведь им в прямом смысле слова был народ. Третьей особенностью фольклора является синкретизм — соединение нескольких видов искусства. Например, когда рассказывали сказку, могли параллельно петь или танцевать, чтобы повествование было более интересным и наглядным.

Фантастика в сказках на грани с реальностью

Лучшие произведения русского фольклора. Фото © «Шедеврум»

Русский народ жил не на широкую ногу и часто испытывал нужду даже в самых простых вещах. В сказках люди придумывали то, о чём мечтали: скатерть-самобранка, ковёр-самолёт, рыбка, исполняющая желания, и многое другое. Веря в чудо, было проще жить. Именно так появлялись и истории о любви, сказочных принцах и дворцах — это были лишь фантазии обычных девушек, которые хотели бы жить как принцессы, но у них, к сожалению, был только огород.

Зачем нужна присказка

Мало кто замечает, что у каждой сказки есть определённая структура, которая помогает сделать повествование более интересным. Как правило, сказки состоят из трёх частей: зачин,

основная часть,

концовка.

Давайте разберём, какую роль играет каждая из частей, но прежде всего нужно упомянуть и о том, что такое присказка. Этот приём можно часто встретить в русских народных сказках, однако он является необязательным. Присказку используют для того, чтобы подготовить слушателя к основному действию и настроить на нужный лад.

«Было это на море, на океане, — начинает сказочник. — На острове Кидане стоит древо — золотые маковки, по этому древу ходит кот Баюн: вверх идёт — песню поёт, а вниз идёт — сказки сказывает. Вот бы было любопытно и занятно посмотреть! Это не сказка, а ещё присказка идёт, а сказка вся впереди. Будет эта сказка сказываться с утра до послеобеда, поевши мягкого хлеба. Тут и сказку поведём...» — пример присказки.

Что такое присказка и зачем её рассказывают после сказки. Фото © «Шедеврум»

Также присказку могут использовать в конце сказки: «Сказка вся, боле(е) сказать нельзя. Кто слушал, тому куна, белка, да красная девка, да конь вороной с золотой уздой!» — в этом случае автор даёт понять, что рассказ окончен и пора возвращаться к бытовым заботам.

Важной частью любой сказки является зачин — вступление. Как правило, в зачине рассказывают о главных героях, месте и времени происходящих событий. В основной же части повествования происходит развитие сюжета и случаются самые интересные и значимые события, более детально раскрываются герои. Ну и, конечно же, никакая сказка не может обойтись без хорошей концовки, в которой подводят итоги, рассказывают, что в очередной раз добро победило зло и как теперь складывается жизнь героев.

Образы героев русских народных сказок

Герои русских народных сказок, которые покорили мир. Фото © «Шедеврум»

Герои сказок — главный элемент, благодаря которому предание приобретает связь с реальностью. Порой в сказках описывают жизнь обычных людей, с которыми произошли невероятные события. Но иногда героями могут быть совершенно нереалистичные существа, которым придают человеческие черты характера. Одним из самых популярных персонажей является Иван, он же Иван-царевич, Иван-дурачок и Иван – крестьянский сын — в общем, очень разносторонний молодой человек. На самом деле выбор этого имени объясняется просто — оно было самым распространённым на Руси и понятным для восприятия. Не обходились повествования и без прекрасных дам: Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, Синеглазка и другие прообразы женщин стали любимыми героинями русских народных сказок. Помимо добрых персонажей обязательно в сказках присутствуют и злые — например, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и Баба-яга.

Почему в сказках только бабки и дедки, но нет пап и мам

Почему в сказках нет героев-родителей, а только бабки и дедки. Фото © «Шедеврум»

Одними из самых популярных героев в русских сказках являются «бабка с дедкой», они же «старик со старухой», но почему практически нигде не упоминают родителей? Конечно, в сказках всегда не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. По мнению экспертов, бабка с дедкой должны ассоциироваться у людей с трудной жизнью. Стоит отметить, что зачастую старики не отличаются мудростью и совершают опрометчивые поступки.

Для обычных людей бабушка и дедушка — члены семьи, но в сказках эти определения лишь указывают на возраст. Зачастую сказочные старики и вовсе не имеют внуков и даже детей, из-за чего страдают от одиночества. Чтобы облегчить жизнь, пожилые люди «мастерили» себе помощников, которые и становились впоследствии главными героями сказок. Также мало кто догадывается, что «стариком» и «старухой» на Руси считались люди за 40, ведь хорошей медицины в те времена не было, да и жизнь у людей была тяжёлой. Кстати, из-за отсутствия лекарственных препаратов не все могли дожить даже до такого возраста.

Тем не менее остаётся вопрос, почему авторы народных сказок игнорировали в своих произведениях родителей? На самом деле в сказках можно часто встретить сюжет, когда дети живут с отцом, но без матери. Как правило, на смену ей приходит плохая мачеха. Почему ролью матери пренебрегали в русском народном творчестве, остаётся загадкой.