5 фактов о жизни крепостных девушек в русских гаремах, от которых градом катятся слёзы

Крепостное право принесло немало бед русскому народу. Над бесправными людьми то и дело издевались помещики: их били, нагружали тяжёлой работой, оскорбляли и вынуждали жить в ужасных условиях. Конечно, были господа, которые благосклонно относились к своим подданным, однако их количество уступало количеству тиранов. Больше всего в неволе страдали девушки, ведь помещики очень любили юных красавиц, которые не могут ослушаться. Зачастую милых дам забирали в так называемые гаремы для плотских утех господ. Life.ru расскажет о том, как жили крепостные крестьянки в гаремах русских помещиков и почему их судьбе нельзя позавидовать.

Кто такие серальки

Слово «серальки» произошло от французского «сераль», что означало «гарем». Кадр из фильма «Барышня-крестьянка», режиссёр Алексей Сахаров, сценаристы Александр Житинский, Алексей Сахаров, Александр Пушкин / Kinopoisk

Французское слово «сераль» в Европе использовали для обозначения восточных гаремов. В России девушек стали называть серальками, грубо говоря, сексуальными рабынями. Практически каждый знатный человек был обязан иметь свой гарем из крепостных красавиц. Помещики не церемонились с крестьянками и периодически домогались их, а если те сопротивлялись — брали силой. Зачастую девушек били и унижали, а также заставляли удовлетворять все сексуальные желания господина.

Как помещики выбирали девушек в гарем

Главным критерием при выборе крестьянки в гарем помещика была, конечно же, красивая внешность. Правда, стоит учитывать, что стандарты красоты в те времена значительно отличались от наших. Во-первых, слишком худые женщины считались нездоровыми, поэтому господа предпочитали девиц с формами. Во-вторых, крестьянкам были недоступны косметологические процедуры, да что уж говорить, девушки даже не всегда могли помыться. Главное, чтобы лицо было милым, волосы длинными и густыми, а кожа без признаков болезни. Также важную роль играли зубы. Так как в те времена за гигиеной полости рта практически не следили, у большинства людей зубы выпадали ещё в молодом возрасте, а оставшиеся имели, мягко говоря, нездоровый вид, поэтому при выборе серальки для господина тщательно смотрели на рот. В общем, красота в те времена приравнивалась к здоровью. Исходя из этого, баре предпочитали забирать в гарем совсем юных девушек: у них ещё и зубы на месте, и организм крепкий, и кожа не успела испортиться от тяжёлой работы.

С какого возраста крестьянки попадали в гарем

Помещики выбирали в гарем 12-летних крепостных крестьянок. Кадр из фильма «Вольная грамота», режиссёр Дмитрий Черкасов, сценаристы Ольга Собенина, Александр Архипов / Kinopoisk

Возраст девочек для помещиков практически не имел значения. Если господину понравилась крестьянка, её тут же забирали и приводили к нему в спальню, а после оставляли в так называемом гареме. В истории известны случаи растления помещиками и десятилетних девочек, но чаще всего присматривались к тем, кто достиг двенадцати лет. Господа считали своим долгом лишать крестьянок невинности.

Закон не позволял спать с крепостными

Оказывается, помещикам на законодательном уровне запрещалось вступать в половые связи с крестьянками, а тем более принуждать их к этому. Конечно, на деле барина никто не решался наказывать, да и тогда пришлось бы судить каждого второго. В истории зафиксировано лишь несколько случаев, когда крепостные хотели добиться справедливости и помещикам пришлось понести ответственность за правонарушение. Однако даже после суда девушки оставались собственностью господина и не могли уйти от него. Конечно, после таких действий крестьянок сильно наказывали или вовсе забивали до смерти, так что куда безопаснее было всецело подчиняться барину.

Что случилось с гаремами после отмены крепостного права

После отмены крепостного права помещики стали больше пользоваться услугами куртизанок. Кадр из фильма «Вольная грамота», режиссёр Дмитрий Черкасов, сценаристы Ольга Собенина, Александр Архипов / Kinopoisk

В 1861 году после отмены крепостного права помещикам пришлось попрощаться и со своими наложницами. Это происходило постепенно, ведь первое время они ещё пытались удерживать силой крестьян, но со временем их власть слабела. В итоге в Российской империи начала пользоваться спросом проституция. Теперь девушки спали со знатными господами не по принуждению, а за вознаграждение. Кто-то за большие деньги даже соглашался перейти на содержание и остаться в гареме у барина, но теперь девушки принимали решение самостоятельно.