Тест: Выберите более привлекательное лицо, а мы расскажем, чего вы боитесь
Лицо, которое вы считаете наиболее привлекательным, может намекать на то, что тайно не даёт спать по ночам. Готовы столкнуться со своими страхами?
Всех людей тянет к определённым лицам по причинам, которые мы не всегда понимаем. Дело не только в симметрии или очаровательной улыбке — подсознание играет большую роль в том, что вы считаете привлекательным. Будь то чувство безопасности, тайны или уверенности — предпочтения во внешности могут раскрыть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Пришло время позволить своим инстинктам говорить за вас.
Независимо от того, боитесь вы одиночества или рутины, режиссёры фильмов ужасов найдут слабое место каждого, ведь вдохновение они черпают из реальности. А какой фильм ужасов основан на вашей жизни — ответьте на семь вопросов и узнайте. Но не давайте страхам отравлять душу, ведь она может быть очень даже вкусной. Да-да, вы не ослышались, пройдите этот тест, чтобы узнать, какой ваш внутренний мир на вкус.
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