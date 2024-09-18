За какие невинные сувениры вас посадят в тюрьму, если попытаетесь их вывезти

Отправляясь в путешествие, многие туристы стремятся захватить с собой домой памятные сувениры и подарки из посещённых стран. Однако не все сувениры можно свободно вывозить за пределы государства. Существуют определённые ограничения и запреты на вывоз некоторых предметов, связанных с культурным и историческим наследием. Незнание или игнорирование этих правил может повлечь за собой серьёзные последствия. Давайте рассмотрим, какие именно сувениры и артефакты из разных стран мира лучше не пытаться провозить через границу.

Сувениры из красного дерева

Где нельзя покупать сувениры из красного дерева. Фото © «Шедеврум»

Красное дерево, которое используют для статуэток, является редким и охраняемым видом в Индонезии и Бразилии. Вывоз древесины и изделий из этих стран без разрешения запрещён, чтобы предотвратить незаконную вырубку лесов.

Антиквариат

Что под запретом для туристов в Италии. Фото © «Шедеврум»

Многие страны имеют законы, запрещающие вывоз старинных артефактов. Они являются частью культурного наследия страны и должны оставаться там. Поэтому в аэропортах таких стран, как Египет, Греция или Италия, вас будут досматривать с пристрастием.

Ракушки и песок

В каких странах нельзя вывозить ракушки? Фото © «Шедеврум»

Ракушки — популярный сувенир, но в некоторых странах их вывоз запрещён. Нельзя вывозить песок и ракушки с пляжей-заповедников на Адриатической Ривьере и в Сардинии (Италия). Получите штраф 1500 евро за попытку.

Мальдивы строго запрещают вывозить ракушки, кораллы и другие морские сувениры. Это связано с защитой морской экосистемы. Такие же запреты действуют на Филиппинах и в Индонезии. В некоторых штатах Австралии действуют ограничения на вывоз ракушек, особенно если они принадлежат к редким или охраняемым видам.

Чучела черепах, ящериц и насекомых

За какие сувениры вас посадят в тюрьму во Вьетнаме? Фото © «Шедеврум»

Из Вьетнама нельзя вывозить много чего. Чучела черепах, ящериц, скорпионов, ракообразных и насекомых — всё это под запретом. И яйца редких птиц, птичьи гнёзда, кораллы и экзотические растения тоже. За нарушение придётся раскошелиться на 500 долларов. Ракушки, как и везде, нельзя вывозить.

Живые растения и деньги

Что нельзя вывозить из Индии? Фото © «Шедеврум»

В Индии сувениры — дело тонкое! Не стоит обижать местных жителей, увозя домой живые растения, шкуры животных, перья птиц или антиквариат, сделанный до XX века. Золотые слитки тоже под запретом, ювелирные украшения дороже 2000 рупий нужно декларировать. А индийские рупии придётся потратить на курорте или обменять обратно на рубли, потому что вывозить их нельзя.