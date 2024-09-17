Четыре главные женщины в жизни Ленина: кто любил великого вождя

После смерти Ленина в СССР начался настоящий культ личности вождя. Его тело даже превратили в мумию, чтобы следующие поколения могли узреть родителя революции. Также считалось, что Владимира Ильича не интересовали обычные житейские радости, ведь он жил ради идеи создания нового общества. Тогда никто и думать не мог, что великий вождь умеет испытывать какие-либо чувства, не говоря уже о том, чтобы кого-то любить. Но, как оказалось, любовницы у Ленина были. В этой статье Life.ru расскажет о главных женщинах Владимира Ильича и о его бурных романах.

Аполлинария Якубова

Аполлинария Якубова — первая любовь Владимира Ильича Ленина. Фото © Wikipedia / H. Mediyer

Аполлинария Якубова стала первой любовью будущего революционера. Девушка была очень умной и в то же время красивой, чем и зацепила юного Володю. Молодой человек не сразу решился признаться Аполлинарии в своих чувствах и долгое время общался с ней через общую подругу Надежду (Крупскую). Примечательно, что обе девушки состояли в тайном революционном кружке. Известно, что Ленин сделал возлюбленной предложение, однако их отношения закончились по непонятной причине. Историки полагают, что вмешаться могла та самая Надежда, которая тоже была неравнодушна к молодому человеку, хотя и сама Аполлинария не испытывала сильных чувств к Владимиру. В 1899 году Якубова вышла замуж, а через восемь лет девушка заболела туберкулёзом и умерла.

Надежда Крупская

Надежда Крупская была единственной официальной женой Владимира Ленина. Фото © Wikipedia / Alikhan 1987

После разлада с Якубовой Надежда старалась всегда быть рядом с Владимиром. Когда его сослали в село Шушенское, девушка попросила перевести её туда же, объяснив это тем, что собирается замуж за молодого человека. В 1898 году Ленин и Крупская обвенчались в местной церкви. Семья революционера считала, что Крупская ему не подходит. Хоть она и была хороша собой, однако оказалась очень скромной, кроткой и безэмоциональной. Тем не менее Надежда всегда любила великого вождя и оставалась предана его делу до самой смерти — она пережила Ленина на 15 лет.

Елизавета де К.

В 1905 году Владимир Ленин увлёкся аристократкой Елизаветой, однако их роман был недолгим. Фото © Youtube / Black History

Один из самых бурных романов Ленина случился в 1905 году, когда он познакомился с аристократкой Елизаветой. Девушка отличалась от других возлюбленных революционера тем, что абсолютно не интересовалась политикой. Она была творческой натурой и любила искусство. Несмотря на то что избранница Ленина держалась в стороне от всех революционных игр, девушка разрешила проводить в её квартире собрания единомышленников революционера. Было очевидно, что молодая аристократка влюбилась в амбициозного и уверенного в себе Владимира. «Он очень сильно картавил. Рыжему цвету его волос курьёзно соответствовали красноватые пятна, усеивавшие его лицо и даже руки. Но, в общем, в его внешности не было ничего особенного, и, признаюсь, я была очень далека от мысли, что нахожусь в присутствии человека, от которого должна была зависеть судьба России», — писала Елизавета о Ленине. Их роман продлился недолго, и вскоре девушка уехала в Стокгольм. Тем не менее влюблённые поддерживали связь, а увидеться в последний раз смогли перед Первой мировой войной.

Инесса Арманд

Инесса Арманд покорила Владимира Ленина своим умом и красотой. Фото © Wikipedia

Элизабет Пешё д’Эрбанвилль была родом из Франции. Девушка родилась в творческой семье: её отец был оперным певцом, мать — актрисой. Когда папа умер, Элизабет вместе с сестрой приехали в Россию. Здесь в 19 лет она вышла замуж за известного купца Александра Арманда и стала Инессой. У пары родилось четверо детей. А пятого Инесса родила от младшего брата Александра, с которым у неё был роман. В 1909 году девушка познакомилась с Владимиром Ильичом. Арманд и Ленин часто общались и переписывались, революционер доверял Инессе многие тайны и сделал её доверенным лицом.

Сказать наверняка, была ли между ними любовная связь, — сложно. Изучая их личную переписку, эксперты приходят к выводу, что Владимир и Инесса были неравнодушны друг к другу. Также есть сведения, что об их романе узнала Крупская и потребовала развода, однако Ленин отказал ей в этом. И несколько лет Надежде приходилось терпеть то, что происходило практически у неё на глазах. В 1920 году Инесса Арманд умерла, чем сильно опечалила и бывшего мужа, и особенно Ленина. Удивительно, но Арманд умела завораживать и очаровывать мужчин, поэтому им было слишком тяжело пережить такую потерю.