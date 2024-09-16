Раньше советские мужчины стыдились этих 5 вещей, а сегодня они обычное дело

Советская эпоха выстроила строгие моральные стандарты, которые сегодня кажутся не только устаревшими, но и абсурдными. То, что раньше считалось табу, теперь стало частью нашей повседневной жизни. Давайте рассмотрим, какие изменения произошли и как эволюционировали представления о мужественности.

После 25 быть холостым — ненормально

Советские табу для мужчин в СССР. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

В Советском Союзе брак был практически обязательным этапом для каждого мужчины к 25 годам. Холостяки воспринимались как безответственные и неуспешные. Сегодня многие выбирают жить с родителями, учиться, строить карьеру и лишь потом вступать в брак. Общество стало гораздо терпимее к различным жизненным путям, и быть одному уже не повод для стыда.

Не служил — не мужик

Раньше военная служба была не только обязательной, но и престижной. Не служить означало потерять лицо и считаться слабаком. Сегодня отношение к военной службе стало гораздо мягче. Многие молодые люди выбирают другие пути развития, и отсутствие военного билета уже не ставит их в невыгодное положение. Девушки перестали уделять этому аспекту жизни своих партнёров особое внимание.

Мужчина — главный добытчик в семье

Как изменились мужские роли с советского прошлого. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Советские мужчины должны были быть основными кормильцами и принимать все важные решения в семье. Сегодня женщины часто становятся главными добытчиками, а их супруги могут зарабатывать меньше или заниматься домашними делами без осуждения. В СССР такое положение воспринималось как удар по мужественности, тогда как сейчас это подчёркивает равноправие полов и естественный ход событий.

Вредные привычки — признак мужественности

Раньше курение и частые походы в трактир считались мужскими делами и символом зрелости. Сегодня общество стало более осознанным в вопросах здоровья, и такие привычки уже не воспринимаются как показатель мужественности. Мужчины могут выбрать здоровый образ жизни без страха быть осмеянными или исключёнными из круга друзей.

Уходить от жены — позор

Мужчины СССР и современные стандарты поведения. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандр

В Советском Союзе разводы были редкостью и часто сопровождались социальным осуждением. Сегодня подать подобное заявление в загс и стать снова «незнакомцами» — обычное явление. Общество больше не считает развод личным поражением. Люди понимают, что иногда отношения не складываются и это не делает человека менее ценным или успешным.