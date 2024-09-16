Традиции СССР: Эксперт объяснил ценность военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для молодёжи

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прекрасно продолжает традиции советского прошлого по проведению подобных состязаний. Об этом в беседе с Life.ru рассказал учитель истории, лектор Российского общества «Знание» Александр Оджо. По его словам, интереса игре добавляют современные интерактивные программы и новые подходы.

Празднование победы на финальном этапе «Зарницы 2.0». Видео © Telegram / Зарница 2.0 Финальная битва — 2024

«Ребята не только поучаствуют в игре, но и на практике почувствуют себя в ситуации срочного принятия решения, выбора. А такое нередко мы можем встретить во взрослой жизни», — подчеркнул педагог.

Оджо дополнил, что раньше нельзя было даже представить, что наставником станет Герой России. По его словам, встреча с таким человеком может быть подарком судьбы, который ребята запомнят до конца жизни. Эксперт выразил уверенность, что «Зарница 2.0» станет новой традицией для российской молодёжи.