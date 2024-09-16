Финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» завершился в Волгограде

В Волгограде подошёл к концу финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», воссозданной по образу и подобию одноимённого советского состязания между пионерами. Торжественная церемония закрытия, в рамках которой были объявлены победители реконструкции современных боевых действий, состоялась 15 сентября.

Почётным гостем мероприятия стал замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он поблагодарил участников игры за мужество и стойкость, отметив важность проведения столь масштабных мероприятий. Также в рамках церемонии к молодёжи обратилась глава департамента проектов патриотической направленности «Движения первых» Дарья Козырева. Она напомнила, что основой для «Зарницы 2.0» стали исторические документы времён Великой Отечественной войны. Возрождённая спустя десятилетия игра не потеряла хватку и тоже отличилась особой атмосферой и максимальным погружением.

«От себя и от «Движения первых» разрешите вас всех поздравить с победой. Не зря девиз «Зарницы» звучит так: «Здесь рождается характер». И в первую очередь сегодня победит не просто команда, сегодня победят абсолютно все, потому что главная победа — это победа над самим собой», — подытожила Козырева.

Напомним, что участие в финальном этапе состязания приняли свыше 600 юных россиян со всей страны, которых разделили на две «армии» — «Волгу» и «Ахтубу». По лору «Зарницы 2.0» им предстояло захватить и удержать точки интереса, осуществить штурм укрепрайонов, параллельно наводя на цели артиллерию и авиацию, а также уничтожить Центр психологических операций условного противника. Лучше всего с заданием справилась «Ахтуба», участники которой не скрывали эмоций после победы. Их награждение прошло на Мамаевом кургане в Волгограде.

Празднование победы. Видео © Telegram / Зарница 2.0 Финальная битва — 2024