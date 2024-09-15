Стратегия президента: Политолог раскрыл Life.ru цель кадровых перестановок в Росмолодёжи и РДДМ

Кадровые перестановки в Федеральном агентстве по делам молодёжи и Российском движении детей и молодёжи «Движение первых» нацелены на усиление компоненты деятельного патриотизма в организациях и чётко вписываются в стратегию, которую очертил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление в беседе с Life.ru сделал куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

Так политолог прокомментировал назначение главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова, а его предшественника на этом посту Григория Гурова — руководителем Росмолодёжи. Собеседник издания увидел в произошедшем своеобразную донастройку всей системы сопровождения молодёжи. Не исключено, что власти готовят задел для создания нового профильного министерства, выразил уверенность он.

«Всё это чётко вписывается в ту стратегию молодёжной политики, которую очертил президент РФ. Сегодняшние перестановки говорят об усилении компоненты деятельного патриотизма в работе обеих структур», — подчеркнул Туманян.

Политолог отметил, что никто не научит детей любви к Родине лучше, чем участник специальной военной операции Артур Орлов. Танкист лично отстаивал будущее подрастающего поколения на полях сражений, а потому патриотизм для него — не пустой звук. В помощь ветерану СВО консолидация общества вокруг темы преданности Отечеству. Не меньше новой должности заслужил и Григорий Гуров, который с нуля выстроил движение с 7,5 миллиона участников. Сейчас он один из опытнейших управленцев в сфере молодёжной политики.

«Григория Гурова и Артура Орлова объединяет то, что оба они — любящие мужья, достойные отцы и деятельные патриоты, служащие России», — резюмировал Туманян.