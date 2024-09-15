Стратегия президента: Политолог раскрыл Life.ru цель кадровых перестановок в Росмолодёжи и РДДМ
Политолог Туманян: Смена глав Росмолодёжи и РДДМ вписывается в стратегию Путина
Новый глава РДДМ, участник программы «Время Героев» Артур Орлов. Обложка © Telegram / росмолодёжь
Кадровые перестановки в Федеральном агентстве по делам молодёжи и Российском движении детей и молодёжи «Движение первых» нацелены на усиление компоненты деятельного патриотизма в организациях и чётко вписываются в стратегию, которую очертил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление в беседе с Life.ru сделал куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Так политолог прокомментировал назначение главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова, а его предшественника на этом посту Григория Гурова — руководителем Росмолодёжи. Собеседник издания увидел в произошедшем своеобразную донастройку всей системы сопровождения молодёжи. Не исключено, что власти готовят задел для создания нового профильного министерства, выразил уверенность он.
«Всё это чётко вписывается в ту стратегию молодёжной политики, которую очертил президент РФ. Сегодняшние перестановки говорят об усилении компоненты деятельного патриотизма в работе обеих структур», — подчеркнул Туманян.
Политолог отметил, что никто не научит детей любви к Родине лучше, чем участник специальной военной операции Артур Орлов. Танкист лично отстаивал будущее подрастающего поколения на полях сражений, а потому патриотизм для него — не пустой звук. В помощь ветерану СВО консолидация общества вокруг темы преданности Отечеству. Не меньше новой должности заслужил и Григорий Гуров, который с нуля выстроил движение с 7,5 миллиона участников. Сейчас он один из опытнейших управленцев в сфере молодёжной политики.
«Григория Гурова и Артура Орлова объединяет то, что оба они — любящие мужья, достойные отцы и деятельные патриоты, служащие России», — резюмировал Туманян.
Ранее на необходимости бороться за умы подрастающего поколения внимание заострил замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По словам Героя России, против российской молодёжи ещё долго будет вестись информационная война, а потому ребят нужно с ранних лет приучать к критическому мышлению.