Путин назначил главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова

Орлову 35 лет, он выпускник Казанского высшего военного командного училища, призёр «Танкового биатлона», ветеран боевых действий в Сирии. Поступил на службу ещё в 2006 году, за выполнение задач в зоне специальной военной операции удостоился звания Героя России. Сейчас Орлов проходит обучение по программе «Время героев», благодаря которой обеспечивается подготовка кадров для государственной службы из числа ветеранов и бойцов СВО.