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14 сентября, 17:38

Путин назначил главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова

Участник программы «Время Героев», Герой России майор Артур Орлов. Обложка © Программа «Время героев»

Участник программы «Время Героев», Герой России майор Артур Орлов. Обложка © Программа «Время героев»

Президент РФ Владимир Путин назначил ветерана СВО Артура Орлова новым главой правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Орлову 35 лет, он выпускник Казанского высшего военного командного училища, призёр «Танкового биатлона», ветеран боевых действий в Сирии. Поступил на службу ещё в 2006 году, за выполнение задач в зоне специальной военной операции удостоился звания Героя России. Сейчас Орлов проходит обучение по программе «Время героев», благодаря которой обеспечивается подготовка кадров для государственной службы из числа ветеранов и бойцов СВО.

А другим указом глава государства освободил Григория Гурова от должности председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Теперь он возглавит Росмолодёжь.

Гендиректором арт-кластера «Таврида.АРТ» назначена Ксения Артемьева
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До сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности главы Росмолодёжи являлся Денис Аширов. Он был заместителем Ксении Разуваевой, которую в августе от руководства Федеральным агентством отстранил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Юрий Лысенко
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