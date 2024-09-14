Путин назначил главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова
Участник программы «Время Героев», Герой России майор Артур Орлов. Обложка © Программа «Время героев»
Президент РФ Владимир Путин назначил ветерана СВО Артура Орлова новым главой правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале опубликования правовых актов.
Орлову 35 лет, он выпускник Казанского высшего военного командного училища, призёр «Танкового биатлона», ветеран боевых действий в Сирии. Поступил на службу ещё в 2006 году, за выполнение задач в зоне специальной военной операции удостоился звания Героя России. Сейчас Орлов проходит обучение по программе «Время героев», благодаря которой обеспечивается подготовка кадров для государственной службы из числа ветеранов и бойцов СВО.
А другим указом глава государства освободил Григория Гурова от должности председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Теперь он возглавит Росмолодёжь.
До сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности главы Росмолодёжи являлся Денис Аширов. Он был заместителем Ксении Разуваевой, которую в августе от руководства Федеральным агентством отстранил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.