Гендиректором арт-кластера «Таврида.АРТ» назначена Ксения Артемьева
Руководителем арт-кластера «Таврида.АРТ» в Крыму назначена Ксения Артемьева, занимавшая ранее должность программного директора проектов арт-кластера. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Ксения Артемьева — новый гендиректор арт-кластера «Таврида.АРТ». Обложка © Telegram / ТАВРИДА.АРТ
«На должность генерального директора автономной некоммерческой организации «Таврида.АРТ» назначена Ксения Артемьева. Соответствующий приказ подписал врио руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Денис Аширов. Ранее Ксения занимала должность программного директора проектов «Таврида.АРТ», — говорится в сообщении.
В арт-кластере Артемьева прошла путь от участника до генерального директора. В 2015 году она приняла участие в образовательной смене для молодых писателей. Спустя год она возглавила грантовую службу, а в 2017-м заняла пост руководителя образовательной программы форума. В 2018 году Артемьева также стала руководителем отдела поддержки культурных проектов ФГБУ «Роскультцентр». А начиная с 2019 года работает контент-продюсером в программной дирекции арт-кластера «Таврида», с 2021 года занимает должность заместителя генерального директора по образовательной деятельности и контенту.
Сергей Першин, который ранее руководил арт-кластером «Таврида», теперь назначен заместителем министра культуры Российской Федерации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В новой должности он будет отвечать за просветительские и специальные образовательные проекты в области культуры в Министерстве культуры РФ.
Напомним, фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» проходил в Крыму с 26 по 28 июля. Это крупнейшая площадка для самореализации деятелей искусства, культуры и других творческих индустрий. В этом году фестиваль был посвящён теме многонациональности нашей большой страны.
Сергей Мальгавко / ТАСС