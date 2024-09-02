Гендиректором арт-кластера «Таврида.АРТ» назначена Ксения Артемьева

В арт-кластере Артемьева прошла путь от участника до генерального директора. В 2015 году она приняла участие в образовательной смене для молодых писателей. Спустя год она возглавила грантовую службу, а в 2017-м заняла пост руководителя образовательной программы форума. В 2018 году Артемьева также стала руководителем отдела поддержки культурных проектов ФГБУ «Роскультцентр». А начиная с 2019 года работает контент-продюсером в программной дирекции арт-кластера «Таврида», с 2021 года занимает должность заместителя генерального директора по образовательной деятельности и контенту.