Ксения Разуваева покинула пост главы Росмолодёжи

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), временно исполняющим обязанности стал её заместитель Денис Аширов. Соответствующее распоряжение главы правительства появилось на портале публикации правовых актов.

Разуваева прокомментировала это в личном телеграм-канале, поблагодарив всех, с кем довелось работать. Она объяснила, что ушла по личным обстоятельствам.

"Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! С сегодняшнего дня я завершаю свою работу в Росмолодёжи. <...> К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени", — написала она.

За время пребывания главой Росмолодёжи Разуеваева смогла построить эффективную работу агентства по самым важным направлениям. Так, за минувший год доля активных и патриотически настроенных молодых россиян возросла на 4% (с 36% до 40%), количество людей, верящих в возможность для молодёжи самореализоваться в России, увеличилось на 16,3% (61% до 77,3%), а если брать период с 2017 года, то общая доля молодёжи тоже значительно возросла. При этом в 80 субъектах РФ действуют отдельные ведомства, отвечающие за молодёжную политику на местах.

Сейчас агентство ведёт разработку нового национального проекта "Молодёжь и дети", задачей которого является воспитание поколения россиян с высокими нравственностью и чувством ответственности, а также патриотическими взглядами. Только за прошлый год система молодёжных форумов организовала 615 мероприятий в 80 регионах, общее количество участников составило около 1,1 миллиона человек, а онлайн-аудитория достигла 17,5 миллиона. В нынешнем году хотят пойти ещё дальше и провести 820 форумов в 82 субъектах для 1,3 миллиона посетителей и 20 миллионов зрителей в онлайне.

Также агентство с 1 по 7 марта этого года провело в "Сириусе" Всемирный фестиваль молодёжи, собравший свыше 20 тысяч человек из 190 стран, в том числе и тысячу детей от 14 до 17 лет. В форуме участвовали молодые учёные, бизнесмены, активисты, политические деятели, журналисты, спортсмены, а также деятели культуры и искусства. Также нельзя не отметить заслугу Росмолодёжи в популяризации волонтёрства в России. К примеру, добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ только за 2023 год помогли более чем 980 тысячам россиян, в том числе военнослужащим и жителям новых регионов.