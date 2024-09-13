Кириенко: Информационная война уже не закончится, нужно бороться за умы молодёжи

Информационная война, которая продолжится после окончания сражений на фронте, обязывает развивать у подрастающего поколения критическое мышление. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко на встрече с выпускниками федеральной образовательной программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа».

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«Нам важно понимать, что против России идёт не одна война, а три. Сначала закончится горячая война, дольше будет экономическое противостояние, и ещё дольше – информационная война, война смыслов. Правильно исходить из того, что она вообще не закончится: она может быть жестче, мягче, у нее будут волны, но она будет продолжаться. И её целью будет подрастающее поколение», — сказал Кириенко.

С Сергеем Кириенко медиатехнологи из разных уголков России, а также из Беларуссии и Сербии обсудили текущее положение дел в подготовке специалистов для медиасферы, включая управленческие кадры. Иностранные выпускники программы отметили высокий уровень образования и сплочённость специалистов в «Мастерской новых медиа». Они также выразили потребность в расширении возможностей подготовки кадров для идеологического противостояния странам коллективного Запада.

«Чтобы увидеть человеческие истории и эмоции, нужны журналисты и средства массовой информации. Мне кажется, что это вообще золотое время для региональных СМИ, что их, в общем, ставит на один уровень с большими федеральными холдингами. Выигрывает тот, кто ближе к событиям, к людям, их эмоциям», — добавил Кириенко.

Сергей Кириенко выделил важные медиапроекты и продукты, разработанные выпускниками «Мастерской новых медиа», которые приносят пользу стране. В частности, с первых дней событий в Курской области медиатехнологи создали видео «Курс на Курск», поддерживающее жителей приграничных регионов и волонтёров, оказавших помощь пострадавшим от обстрелов.