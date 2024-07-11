Медийщики из шести стран пройдут обучение в программе "Мастерская новых медиа"

Впервые на российскую программу "Мастерская новых медиа" для медиатехнологов приехали медиаменеджеры, журналисты и медиаэксперты из Италии, Франции, Индии, Белоруссии, Эстонии и Туркменистана, а также специалисты из 32 регионов РФ. Они получат знания о работе в новых медиа от лучших экспертов и практиков, передаёт пресс-служба программы.

За участие в курсе боролись многие. Конкурс составил 36 человек на место. В итоге частью нового потока стали более 70 работников медиасферы. Они будут проходить трёхмесячное обучение, включающее в себя еженедельные очные модули в Москве.

Медийщики из шести стран пройдут обучение в "Мастерской новых медиа". Фото © Пресс-служба "Мастерская новых медиа"

В течение всего курса мастера и их команды будут делиться своим опытом с участниками программы. Среди мастеров медиапотока находятся такие знаменитости, как редакционный директор News Media (Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв, генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.

Габрелянов отметил, что в рамках проекта постарается научить медийщиков нелинейно мыслить. Он отметил, что кроме лекций участников ждёт большая практическая работа.

Медийщики из шести стран пройдут обучение в "Мастерской новых медиа". Фото © Пресс-служба "Мастерская новых медиа"

"Они будут не только слушать лекции, но и выполнять задания, общаться со спикерами и обмениваться мнениями, получать обратную связь и разрабатывать свои собственные проекты. Надеюсь, это даст пользу и участникам, и нашей стране", — сказал он.

Медийщики из шести стран пройдут обучение в "Мастерской новых медиа". Фото © Пресс-служба "Мастерская новых медиа"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в обращении к выпускникам отметил значимый вклад участников в укрепление информационного суверенитета нашей страны. Он подчеркнул, что мастерская играет важную роль в формировании кадрового резерва главы государства в области новых медиа.

"Мастерская новых медиа" объединяет 987 выпускников из 88 регионов России, а также участников из Белоруссии и Бельгии. Более 100 выпускников получили значительный карьерный рост после прохождения обучения. Участники сообщества реализовали более 150 социально значимых медиапроектов.