"Вечерняя Москва" запускает проект для школьников "Первые в медиа"

В России с мая по ноябрь 2024 года будет реализовываться профориентационный проект для школьников "Первые в медиа". Грант российской организации детей и молодёжи "Движение первых" на его проведение выиграло издание "Вечерняя Москва" .

Свыше пяти тысяч детей смогут познакомиться с работой ведущих СМИ России, поучаствуют в лекциях и мастер-классах. Самым активным участникам будет предложено применить полученные знания на практике, поучаствовав в разработке и производстве видеопрограммы на базе мультимедийной редакции "Вечерней Москвы", в её портфеле семь печатных изданий, рассчитанных на разные целевые группы, портал городских новостей vm.ru, студия сетевого вещания и медиацентр.