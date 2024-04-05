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5 апреля, 00:32

"Вечерняя Москва" запускает проект для школьников "Первые в медиа"

В России с мая по ноябрь 2024 года будет реализовываться профориентационный проект для школьников "Первые в медиа". Грант российской организации детей и молодёжи "Движение первых" на его проведение выиграло издание "Вечерняя Москва".

Свыше пяти тысяч детей смогут познакомиться с работой ведущих СМИ России, поучаствуют в лекциях и мастер-классах. Самым активным участникам будет предложено применить полученные знания на практике, поучаствовав в разработке и производстве видеопрограммы на базе мультимедийной редакции "Вечерней Москвы", в её портфеле семь печатных изданий, рассчитанных на разные целевые группы, портал городских новостей vm.ru, студия сетевого вещания и медиацентр.

Путин поручил задействовать пять новых молодёжных центров в работе с героями СВО
Путин поручил задействовать пять новых молодёжных центров в работе с героями СВО

Ранее Life.ru писал, что "Движение первых" запустило новый сезон Всероссийского проекта "Благо твори". В нём участвуют представители разных поколений, занимающиеся волонтёрской и социально значимой деятельностью.

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"Вечерняя Москва"

Лариса Сафронова
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