Путин поручил задействовать пять новых молодёжных центров в работе с героями СВО

Необходимо задействовать возможности молодёжных центров при работе с участниками программы "Время героев". Об этом президент России Владимир Путин сказал на церемонии открытия пяти новых центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе.

"Прошу активно задействовать инфраструктуру, образовательные возможности всех молодёжных центров в кадровой программе "Время героев", направленной на то, чтобы наши настоящие герои, ветераны СВО, защитники и патриоты Отечества выходили на ведущие позиции во всех сферах жизни страны", — отметил Путин.

Первым учреждением, открытым российским лидером, стал круглогодичный молодёжный образовательный центр "ГосСтарт" в Нижегородской области. Он будет специализироваться в "государственном и муниципальном управлении". Центр предоставит возможность одновременно обучаться 220 участникам, а в 2024 году в его деятельность будет вовлечено не менее 3000 человек.

Второй центр открылся в Салехарде. Он работает под руководством Департамента молодёжной политики Ямало-Ненецкого автономного округа и специализируется на туризме. Основными местами проведения мероприятий станут Окружной центр (арт-резиденция "Полярис") и пространства Ямальского многопрофильного колледжа. Вместимость — 200 человек.

На базе ГАУ "Центр молодёжи" в Калининградской области начинает свою работу образовательный центр ШУМ. На первом этапе, до июня 2024 года, он будет функционировать в некапитальных модульных строениях, а затем с 2026 по 2028 год планируется строительство постоянных зданий. Сначала там смогут одновременно обучаться 150 человек, а с августа 2024-го — до 350.

Объект в Сахалинской области будет функционировать как молодёжный образовательный центр, ориентированный на развитие профессиональной карьеры. Он будет базироваться в двух корпусах ГАУ СО "Агентство по развитию человеческого капитала", которые являются основной инфраструктурной площадкой для центра. Общая его вместимость — 150 человек одновременно.

А в Псковской области начал функционировать историко-культурный центр "Истоки". Помимо создаваемой в 2024 году круглогодичной инфраструктуры с 2023-го на его базе проводятся программы для представителей волонтёрских и патриотических организаций, студентов педагогических специальностей, экскурсоводов, историков, молодых семей с детьми, а также активистов детских движений.