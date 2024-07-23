Кириенко: Выпускники "Мастерской новых медиа" участвуют во всех крупных проектах в РФ 23 июля, 14:49 Сергей Кириенко. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Выпускники "Мастерской новых медиа" становятся востребованными специалистами во многих лидирующих информационных проектах в России. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, приветствуя участников на открытии первого Фестиваля новых медиа.

"Мастерская новых медиа" — это почти тысяча выпускников из 88 регионов. И самое главное — это тысячи успешных проектов. И уже почти везде, где происходит всё самое интересное в сфере медиа и вообще в нашей стране, есть выпускники "Мастерской новых медиа", — отметил он.

Кириенко напомнил, что сейчас в мире идёт информационная война, поэтому слово становится оружием, благодаря которому Россия обязана доносить правду до жителей других стран. А выпускники "Мастерской" могут найти себя в проектах внутри страны, чтобы формировать у молодёжи чувство гордости за Россию, помогать ставить цели и выделять приоритеты.

Ранее в июле сообщалось, что впервые на российскую программу "Мастерская новых медиа" приехали специалисты из Италии, Франции, Индии, Беларуси, Эстонии и Туркменистана, а также журналисты из 32 регионов РФ. Они получат знания о работе в новых медиа от лучших экспертов и практиков.

Авторы Татьяна Миссуми