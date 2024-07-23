В "Артеке" наградили 300 победителей "Большой перемены" из России и 99 из других стран

Церемония закрытия финала пятого, юбилейного сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" прошла в Международном детском центре "Артек". Победителями стали 300 учеников 5–7 классов, а также 99 участников международного трека.

Мероприятие провели 22 июля. Лагерный праздник смог объединить 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран. Наибольшее количество награждённых было из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Волгоградской областей, а также Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей и Башкирии.

Победители конкурса "Большая перемена". Фото © Life.ru

Самыми популярными из 12 направлений конкурса среди финалистов стали вызовы "Расскажи о главном!", "Познавай Россию!", "Предпринимай!", "Помни!" и "Служи Отечеству!". Перед победителями выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он зачитал поздравление российского лидера Владимира Путина. Присоединяясь к поздравлениям финалистов, Кириенко также отметил, что в этом году в "Большой перемене" принимают участие более 3 млн человек со всей России.

Кириенко зачитал поздравление Путина. Фото © Life.ru

"В этом году в "Большой перемене" участвует 3,5 млн человек со всей нашей огромной страны. Вы лучшие из лучших, но в вашу победу, конечно, огромный вклад внесли ваши родители. Давайте скажем спасибо вашим родным и близким: мамам и папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, наставникам и педагогам", — сказал Кириенко.

Главным призом для 300 победителей "Большой перемены" среди учеников 5–7 классов является уникальное "Путешествие мечты" на поезде. Педагоги-наставники финалистов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров "Большой перемены". Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах.