Путин направил приветствие финалистам всероссийского конкурса "Большая перемена"

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к финалистам всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 5–7 классов и участников международного трека, который проходит в международном детском центре "Артек". Глава государства назвал мероприятие одним из наиболее значимых, масштабных проектов "Движения первых".

"Приветствую вас в международном детском центре "Артек" на финале всероссийского конкурса "Большая перемена" — одном из наиболее значимых, масштабных проектов "Движения первых". Искренне рад, что популярность вашего замечательного конкурса с каждым годом растёт, и сегодня он объединяет уже не только учащихся 5–7 классов из многих регионов нашей страны, но и школьников из зарубежных государств", — сказал Путин в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер назвал участие в "Большой перемене" отличной возможностью проявить себя в самых разных сферах. Речь идёт о творчестве и просвещении, науке и высоких технологиях, в добровольческом движении и экологических инициативах, считает он. Также состязание учит ребят работать в команде, обретать новых друзей, заметил Путин.

Он также выразил уверенность в том, что полученные на "Большой перемене" знания и навыки в дальнейшем будут востребованы как в учёбе, так и в будущей профессии. Президент поблагодарил педагогов, наставников, родителей, друзей финалистов конкурса и всех, кто им помогает, смело идти вперёд, воплощать в жизнь намеченные планы. Он пожелал участникам успехов и всего наилучшего.