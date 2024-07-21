В лагерь "Артек" на международную смену приехали дети из 60 стран 21 июля, 07:37 Дети на отдыхе в "Артеке". Обложка © Telegram / МДЦ "Артек"

В Крыму стартовала восьмая международная смена детского лагеря "Артек", на полуостров приехали свыше трёх тысяч школьников со всей России и семьсот из-за рубежа. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Артек" открыл двери для ребят из 60 стран, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Туркмении. Десятки детей прибыли на отдых также из Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии и Армении. Кроме того, артековцами стали ребята из нескольких стран Запада. Так, приехали группы из ФРГ, Швеции, Нидерландов, Британии, Франции, Канады, Польши и т.д.

Кстати, самый известный в Советском Союзе и России детский лагерь "Артек" отметит столетний юбилей в 2025 году. В честь праздничной даты планируется провести множество всероссийских и международных мероприятий. Детали программы будут опубликованы позже.

Авторы Татьяна Миссуми