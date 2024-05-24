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24 мая, 05:00

10 архивных фото, как отдыхали школьники в СССР: летние каникулы в пионерских лагерях

Пионерские лагеря Советского Союза дарили детям радость, дружбу и море приключений. Life.ru собрал 10 кадров, глядя на которые можно легко погрузиться в атмосферу веселья и активного отдыха.

Пионерские лагеря СССР были неотъемлемой частью детства для миллионов советских школьников. Сотни из них по всей стране каждое лето принимали детей, предлагая им массу увлекательных и полезных занятий. Вспоминаем об этом замечательном времени вместе с десятью редкими архивными фотографиями времён СССР.

1958 г. СССР. Соревнование по волейболу среди мальчиков в одном из летних пионерских лагерей.

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Июль 1961 г. СССР. Краснодарский край. Утро в пионерлагере "Орлёнок".

Фото © ТАСС / И. Григорьев

Фото © ТАСС / И. Григорьев

Август 1967 г. СССР. Краснодарский край. Дети во время игры в чехарду на побережье Чёрного моря во Всесоюзном пионерском лагере "Орлёнок".

Фото © ТАСС / Юрий Меснянкин

Фото © ТАСС / Юрий Меснянкин

Лето 1970 г. СССР. Крым. Дети на отдыхе в пионерском лагере "Артек”.

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Июль 1972 г. СССР. Таджикская ССР. Душанбе. Дети в главном корпусе в пионерском лагере энергостроителей Республики Таджикистан "Горная сказка" в Варзобском ущелье на берегу реки Кафирниган.

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Август 1977 г. СССР. Башкирская АССР. Школьники, отдыхающие в пионерском лагере Магнитогорского металлургического комбината "Горное ущелье" на границе Челябинской области, у скалы Чёртов палец на Срединной горе хребта Крыктытау во время однодневного туристического похода по Южному Уралу. 

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Июнь 1979 г. СССР. Латвийская ССР. Пионерский костёр в лагере "Альбатрос" производственного объединения "Радиотехника" у посёлка Кестерциемс в Тукумском районе.

Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Июль 1984 г. Украинская ССР. Крымская область. Дети, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, во время морской прогулки по Чёрному морю.

Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Владимир Репик

Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Владимир Репик

Июнь 1985 г. Украинская ССР. Крымская область. Дети у костра во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина.

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

1 августа 1987 г. Украинская ССР. Японская школьница Ханако Накамура (с гитарой), написавшая письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачёву, среди артековцев в пионерском лагере "Лазурный".

Фото © ТАСС / Константин Дудченко

Фото © ТАСС / Константин Дудченко

Пионерские лагеря СССР стали местом, где дети могли развиваться, дружить и просто быть счастливыми. Пусть эти снимки напоминают нам о важности таких воспоминаний и... о том, как важно создавать счастливые моменты для будущих поколений!

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Обложка ©

ТАСС / Анатолий Кузярин

Сергей Трофимов
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