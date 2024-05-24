10 архивных фото, как отдыхали школьники в СССР: летние каникулы в пионерских лагерях
Пионерские лагеря Советского Союза дарили детям радость, дружбу и море приключений. Life.ru собрал 10 кадров, глядя на которые можно легко погрузиться в атмосферу веселья и активного отдыха.
Пионерские лагеря СССР были неотъемлемой частью детства для миллионов советских школьников. Сотни из них по всей стране каждое лето принимали детей, предлагая им массу увлекательных и полезных занятий. Вспоминаем об этом замечательном времени вместе с десятью редкими архивными фотографиями времён СССР.
1958 г. СССР. Соревнование по волейболу среди мальчиков в одном из летних пионерских лагерей.
Фото © ТАСС
Июль 1961 г. СССР. Краснодарский край. Утро в пионерлагере "Орлёнок".
Фото © ТАСС / И. Григорьев
Август 1967 г. СССР. Краснодарский край. Дети во время игры в чехарду на побережье Чёрного моря во Всесоюзном пионерском лагере "Орлёнок".
Фото © ТАСС / Юрий Меснянкин
Лето 1970 г. СССР. Крым. Дети на отдыхе в пионерском лагере "Артек”.
Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
Июль 1972 г. СССР. Таджикская ССР. Душанбе. Дети в главном корпусе в пионерском лагере энергостроителей Республики Таджикистан "Горная сказка" в Варзобском ущелье на берегу реки Кафирниган.
Фото © ТАСС
Август 1977 г. СССР. Башкирская АССР. Школьники, отдыхающие в пионерском лагере Магнитогорского металлургического комбината "Горное ущелье" на границе Челябинской области, у скалы Чёртов палец на Срединной горе хребта Крыктытау во время однодневного туристического похода по Южному Уралу.
Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
Июнь 1979 г. СССР. Латвийская ССР. Пионерский костёр в лагере "Альбатрос" производственного объединения "Радиотехника" у посёлка Кестерциемс в Тукумском районе.
Фото © ТАСС / Виктор Лисицын
Июль 1984 г. Украинская ССР. Крымская область. Дети, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина, во время морской прогулки по Чёрному морю.
Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Владимир Репик
Июнь 1985 г. Украинская ССР. Крымская область. Дети у костра во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина.
Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин
1 августа 1987 г. Украинская ССР. Японская школьница Ханако Накамура (с гитарой), написавшая письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачёву, среди артековцев в пионерском лагере "Лазурный".
Фото © ТАСС / Константин Дудченко
Пионерские лагеря СССР стали местом, где дети могли развиваться, дружить и просто быть счастливыми. Пусть эти снимки напоминают нам о важности таких воспоминаний и... о том, как важно создавать счастливые моменты для будущих поколений!
ТАСС / Анатолий Кузярин