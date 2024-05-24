Никто и не заметит: Названы способы омолодиться в кабинете пластхирурга втайне от окружающих

Пластические операции — это не всегда большие шрамы, некрасивые швы или неестественно растянутое лицо. Существуют современные способы вмешательства во внешность, которые совершенно незаметны для окружающих, рассказал порталу "Страсти" хирург Александр Катков.

Желающим омолодиться, но сохранить прежние черты подойдёт спейслифтинг, посоветовал врач. Эта операция позволяет аккуратно избавиться от возрастных изменений в зонах мимической активности, ушив так называемые спейсы. По завершении процедуры контуры лица не меняются. То же самое можно сказать о блефаропластике — операции по коррекции формы век, которые сильнее всего выдают возраст.

"Хирург в процессе операции также может улучшить периорбитальную область: восстановить молодое положение или улучшить форму бровей, устранить грустный взгляд из-за опустившихся наружных уголков глаз, убрать малярные мешки и борозды. В профессиональных руках эффект будет естественным и гармоничным", — заверил Катков.

Эндоскопический лобно-височный лифтинг, нацеленный на продление молодости путём коррекции верхней зоны лица, и вовсе делается через небольшие проколы в волосистой части головы, напомнил врач. Выручает эндоскопический метод и в случае с маммопластикой: вернуть груди привлекательный вид теперь можно без жутких швов.

"Плюсы операции при помощи эндоскопа: отсутствие следов, травматизации тканей молочных желёз, быстрое восстановление", — перечислил пластический хирург.