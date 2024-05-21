Онколог назвала бьюти-процедуру, которая может на 30% увеличить вероятность рака Онколог Магомедова: Ботокс может привести к трудностям с речью и глотанием 21 мая, 06:37 При использовании краски для волос всего раз в год вероятность рака груди увеличивается на 9%. Обложка © Freepik.com

Многим известно расхожее выражение "Красота требует жертв". Однако наверняка большинство согласится, что не стоит серьёзно рисковать своим здоровьем ради привлекательной внешности. Какие бьюти-процедуры несут значительные риски, Life.ru рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

Солярий

Не стоит думать, что существует абсолютно безвредный загар. Научные исследования говорят об обратном, особенно когда речь идёт о соляриях. Онколог предупреждает, что, загорая в закрытом пространстве, можно заработать несколько видов онкологии кожи, включая меланому: каждый визит повышает вероятность возникновения этого недуга на 47%. Кроме того, есть опасность развития болезненной тяги к загару, которая ничуть не лучше, чем все прочие виды зависимостей.

Ботокс

Чтобы избежать негативных последствий, важно, чтобы специалист знал анатомию лицевых мышц и историю предыдущих манипуляций, умел грамотно рассчитывать дозировку и, конечно, имел большой практический опыт. Если процедура выполнена неправильно, есть риск возникновения асимметрии лица, птоза век, нарушения работы черепных нервов, трудностей с речью и глотанием. Также следует учесть вероятность развития индивидуальных реакций на ботокс — вплоть до дыхательной недостаточности.

Кератиновое выпрямление волос

Эта процедура придаёт прядям гладкость и пользуется большой популярностью, но она потенциально опасна для здоровья. В составе средства агрессивные химические вещества, в том числе формальдегид. Его применение может привести к ожогам кожи, глаз, вызвать затруднённое дыхание, а при частом использовании (каждые 5–8 недель) более чем на 30% увеличить вероятность онкологии, предупредила Магомедова.

Химический пилинг

Косметологическая манипуляция обещает омоложение и обновление эпидермиса, устранение несовершенств и омертвевших частиц. Так оно и есть, однако цена за это преображение слишком велика. Частые пилинги способны уничтожить защитный барьер кожи, делая её восприимчивой к вредному ультрафиолетовому излучению и повышая риск возникновения рака.

Краска для волос

Проведено множество исследований, подтверждающих опасность окрашивания волос. Одна из статей на эту тему вышла в декабре 2019 года в международном журнале о раке. В ней говорится, что при использовании красящих средств всего раз в год вероятность рака груди увеличивается на 9%, отмечает онколог. Дело в том, что в данных продуктах содержатся вредные компоненты. Некоторые средства по уходу за волосами содержат более 5000 химических веществ, часть из которых негативно влияет на гормональный фон.

Татуировки

В составе красителей для тату имеются ингредиенты, которые повышают риск онкологических заболеваний. Чёрный пигмент включает в себя большое количество бензпирена — вещества из списка канцерогенов организации IARC, изучающей проблемы рака. Медики и учёные высказывают серьёзную озабоченность этим фактом, поскольку именно чёрный цвет является абсолютным фаворитом клиентов тату-салонов.

Есть распространённое мнение: если вы делаете какую-то процедуру в салоне, да которая ещё и стоит ощутимо дорого, то за результат можно не волноваться — он точно будет. Однако есть процедуры, которые лучше не делать в салонах и клиниках красоты. О них читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев