Пластический хирург объяснил, зачем мужчины на Западе колют ботокс в мошонку
Врач Касьянов: Ботокс может помочь в лечении головной боли
Ботулотоксины используются в медицине уже более 30 лет. Обложка © Freepik.com
Ботулотоксины используются в медицине уже более 30 лет и прошли огромный путь от пугающих всех препаратов до разрешённых к применению с двух лет. Устранением мимических морщин с помощью ботулинотерапии уже никого не удивить, но есть необычные показания, при которых тоже применяют эти препараты. Их Life.ru назвал пластический хирург, врач-косметолог Андрей Касьянов.
Устранение повышенной потливости
Хотя и ботулотоксины относятся к периферическим миорелаксантам (расслабляют мышцы в месте введения), благодаря своему уникальному механизму действия они ещё и устраняют повышенную потливость, говорит врач. Чаще всего это касается подмышечной области, но есть и более редкие и экзотичные потребности: повышенная потливость ладоней и стоп, волосистой части головы, потливость под грудью у женщин. Уникальность этого метода в том, что кожа не потеет независимо от климата.
Лечение головной боли
Как спросил меня друг, не имеющий отношения к медицине: "Вы его ещё и в мозг вводите?" К счастью, в случаях с головными болями напряжения и терапии мигрени есть доказанная безопасность и эффективность ботулотоксинов, и это вполне обычные внутримышечные инъекции, но в определённые мышцы. Эффект при этом связан с расслаблением хронически спазмированных мышц и высвобождением сигнальных молекул, запускающих головную боль.
При этом хирург не советует применять ботокс при малейшей головной боли, иногда надо просто отдохнуть.
Уменьшение ширины лица
Одно из зарегистрированных показаний для применения ботулотоксинов — это бруксизм (стискивание и скрежетание зубами ночью). Дело в том, что инъекции в жевательные мышцы убирают спазм и устраняют эту пугающую привычку. Как правило, бруксизм сопровождается увеличением жевательной мышцы и характерной квадратной формой лица, и как раз ботулотоксины помогают уменьшить объёмы этих мышц.
Увеличение/подъём ягодиц
Казалось бы, при чём тут расслабление мышц и объём ягодиц? Как объясняет Касьянов, суть этой методики в расслаблении нижней части ягодичной мышцы, это приводит к перераспределению нагрузки. Повышение нагрузки меняет форму и увеличивает верхнюю часть ягодиц, как результат — пятая точка пациента становится более округлой.
Инъекции ботулотоксина в мошонку
У этой процедуры есть даже специальный термин — scrotox (от англ. scrotum — "мошонка"). В западном мире она намного более популярна, чем в России. Как рассказал пластический хирург, приверженцы "скротокса" таким образом борются со складками и морщинами в области яичек, пытаются визуально увеличить мошонку, а вместе с этим поднять самооценку. При этом сам Касьянов не подтвердил и не опроверг, даёт ли процедура на самом деле заявленный эффект.
Кстати, ботулинотерапия является самой популярной косметической процедурой среди российских мужчин. При этом делают инъекции они в лицо, а не как в последнем пункте нашего текста.