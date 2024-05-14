Пластический хирург объяснил, зачем мужчины на Западе колют ботокс в мошонку Врач Касьянов: Ботокс может помочь в лечении головной боли 14 мая, 06:00 Ботулотоксины используются в медицине уже более 30 лет. Обложка © Freepik.com

Ботулотоксины используются в медицине уже более 30 лет и прошли огромный путь от пугающих всех препаратов до разрешённых к применению с двух лет. Устранением мимических морщин с помощью ботулинотерапии уже никого не удивить, но есть необычные показания, при которых тоже применяют эти препараты. Их Life.ru назвал пластический хирург, врач-косметолог Андрей Касьянов.

Устранение повышенной потливости

Хотя и ботулотоксины относятся к периферическим миорелаксантам (расслабляют мышцы в месте введения), благодаря своему уникальному механизму действия они ещё и устраняют повышенную потливость, говорит врач. Чаще всего это касается подмышечной области, но есть и более редкие и экзотичные потребности: повышенная потливость ладоней и стоп, волосистой части головы, потливость под грудью у женщин. Уникальность этого метода в том, что кожа не потеет независимо от климата.

Лечение головной боли

Как спросил меня друг, не имеющий отношения к медицине: "Вы его ещё и в мозг вводите?" К счастью, в случаях с головными болями напряжения и терапии мигрени есть доказанная безопасность и эффективность ботулотоксинов, и это вполне обычные внутримышечные инъекции, но в определённые мышцы. Эффект при этом связан с расслаблением хронически спазмированных мышц и высвобождением сигнальных молекул, запускающих головную боль. Андрей Касьянов Пластический хирург, врач-косметолог

При этом хирург не советует применять ботокс при малейшей головной боли, иногда надо просто отдохнуть.

Уменьшение ширины лица

Одно из зарегистрированных показаний для применения ботулотоксинов — это бруксизм (стискивание и скрежетание зубами ночью). Дело в том, что инъекции в жевательные мышцы убирают спазм и устраняют эту пугающую привычку. Как правило, бруксизм сопровождается увеличением жевательной мышцы и характерной квадратной формой лица, и как раз ботулотоксины помогают уменьшить объёмы этих мышц.

Увеличение/подъём ягодиц

Казалось бы, при чём тут расслабление мышц и объём ягодиц? Как объясняет Касьянов, суть этой методики в расслаблении нижней части ягодичной мышцы, это приводит к перераспределению нагрузки. Повышение нагрузки меняет форму и увеличивает верхнюю часть ягодиц, как результат — пятая точка пациента становится более округлой.

Инъекции ботулотоксина в мошонку

У этой процедуры есть даже специальный термин — scrotox (от англ. scrotum — "мошонка"). В западном мире она намного более популярна, чем в России. Как рассказал пластический хирург, приверженцы "скротокса" таким образом борются со складками и морщинами в области яичек, пытаются визуально увеличить мошонку, а вместе с этим поднять самооценку. При этом сам Касьянов не подтвердил и не опроверг, даёт ли процедура на самом деле заявленный эффект.

Кстати, ботулинотерапия является самой популярной косметической процедурой среди российских мужчин. При этом делают инъекции они в лицо, а не как в последнем пункте нашего текста.

Авторы Андрей Горяничев