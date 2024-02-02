Спасёт не только от морщин: Хирург объяснила, когда без уколов ботокса просто не обойтись

Ботокс, или ботулинический нейропротеин, имеет широкий спектр применения. Как сообщила газете "Вечерняя Москва" пластический хирург Мадина Байрамукова, он также используется и в стоматологии.

Ботокс применяется не только как "укол красоты", но и для лечения ДЦП, спастичности и тяжёлой косолапости у детей. Он помогает снизить симптомы скрежетания зубами, спасая их от истирания. Кроме того, препарат используют, чтобы лечить мигрень, снимать мышечные спазмы и судороги, а в гастроэнтерологии к его помощи прибегают для лечения язвенной болезни желудка.

Также ботулотоксин хорошо зарекомендовал себя в лечении повышенного потоотделения. Препараты на основе ботокса временно блокируют выделение потовых желёз, в том числе в области подмышек и ладоней.

К уколам красоты ботоксом прибегают и мужчины, и женщины. Это можно делать начиная с 18 лет, хотя порой препарат могут применять и к детям по медицинским показаниям. В плане коррекции морщин в верхней трети лица ботокс блокирует нервные сигналы, вызывающие сокращение мышц, уменьшая мимическую активность. Обычно к этой процедуре прибегают после 30 лет.

Многим это необходимо, ведь привычка морщить или хмурить лоб у многих вырабатывается в школьные и студенческие годы. Чем раньше это останется в прошлом, тем меньше на лице будет складок, заломов и глубоких морщин, с которыми даже ботокс может не справиться, считает хирург.

Также с помощью ботокса производится лифтинг тканей. Его можно задействовать для улучшения внешнего вида губ: коррекции контура, подъёма уголков рта и так далее. Кроме прочего, препарат можно использовать для поднятия опущенных бровей.