Пластический хирург рассказал, как долго вам "прослужит" новое лицо после подтяжки

Эксперт также выделил пликацию SMAS — это способ утяжки и ушивания слоя, эффект от которого сохраняется от семи до 12 лет. А операция эндоскопической подтяжки средней зоны лица достаточно лёгкая и безболезненная, но эффекта от неё гораздо меньше, чем от предыдущей: всего от трёх до пяти лет. Не будем скрывать, особую роль в жизни современной девушки играют именно косметологические и комбинированные процедуры. В первом случае к ним относят процедуры с воздействием на кожу определёнными волнами, теплотой, а также RF (радиоволновой метод омоложения), эффект от которых длится не более года. А вот во втором — процедуры производятся путём нитевого лифтинга с небольшим иссечением кожи и держатся гораздо больше, чем косметологические: от трёх до пяти лет.