Пластический хирург рассказал, как долго вам "прослужит" новое лицо после подтяжки
Пластический хирург: Оптимальный возраст для подтяжки лица 45–55 лет
Медицина сегодня выделяет несколько видов подтяжек лица: эндоскопическая подтяжка средней зоны, эндоскопическая подтяжка лба, подтяжка средней и латеральной части лба, классическая подтяжка, пликация SMAS, эндоскопическая подтяжка средней зоны лица, а также косметологические и комбинированные процедуры. Об этом рассказал пластический, челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф. От каждого из указанных вмешательств, отметил он, пациент получит разный эффект.
"Выбор методики обусловлен состоянием кожи, насколько она сильно опущена, от возраста и гормональных изменений. Оптимальный для операции возраст, близкий к климактерическому периоду, — 45–55 лет. Результат сохраняется от семи до 12 лет", — добавил Аль-Юсеф в диалоге с "Вечерней Москвой".
Эксперт также выделил пликацию SMAS — это способ утяжки и ушивания слоя, эффект от которого сохраняется от семи до 12 лет. А операция эндоскопической подтяжки средней зоны лица достаточно лёгкая и безболезненная, но эффекта от неё гораздо меньше, чем от предыдущей: всего от трёх до пяти лет. Не будем скрывать, особую роль в жизни современной девушки играют именно косметологические и комбинированные процедуры. В первом случае к ним относят процедуры с воздействием на кожу определёнными волнами, теплотой, а также RF (радиоволновой метод омоложения), эффект от которых длится не более года. А вот во втором — процедуры производятся путём нитевого лифтинга с небольшим иссечением кожи и держатся гораздо больше, чем косметологические: от трёх до пяти лет.
Ранее косметолог назвала несколько распространённых ошибок при уходе за кожей, которые нередко становятся причиной ряда заболеваний. Так, она призвала чаще мыть и обеззараживать макияжные принадлежности, а ещё отказаться от использования косметических средств с истекшим сроком годности, которые могут спровоцировать дерматит или конъюнктивит.
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