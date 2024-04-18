Названы самые популярные пластические операции у российских мужчин. Да, они их делают Хирург Гаврильченко: Российские мужчины часто делают себе мужественные подбородки 18 апреля, 11:52 Российские мужчины часто делают пластические операции на подбородке. Обложка © Freepik.com

Время, когда мужчины боялись общественного порицания из-за пластических операций, постепенно уходит. Нельзя сказать, что они с радостью об этом говорят на каждом шагу, но отношение к пластике стало проще. Мужчины стали к ней относиться как к стоматологии или пересадке волос. О том, какие операции пользуются популярностью у российских мужчин, Life.ru рассказал пластический хирург клиники Dega Алексей Гаврильченко.

Российские мужчины становятся более щепетильными к себе, они объективно оценивают свою внешность, распознают возрастные изменения. Мужчины хотят не то чтобы выглядеть идеально, но не выглядеть уставшими и слишком возрастными. Для большинства мужчин "входной", то есть первой пластической операцией, является блефаропластика — изменение формы век. Алексей Гаврильченко Пластический хирург клиники Dega

Чаще всего мужчины делают нижнюю блефаропластику, чтобы избавиться от "признаков усталости": тёмных кругов, мешков под глазами. Большинство ограничивается именно такой операцией, однако некоторые выполняют ещё и лёгкий эндоскопический лифтинг верхней трети лица, если их смущает хмурый взгляд. Однако подтяжки не особо популярны среди мужчин, отмечает хирург, так как их кожа плотнее женской — и возрастные изменения проявляются не так сильно.

Также российские мужчины делают ринопластику — коррекцию формы носа. Главный запрос этой операции, по словам Гаврильченко, это оставить носу пациента "мужские признаки" — никто не просит слишком маленький нос, за редким исключением все хотят, чтобы он просто стал чуть аккуратнее. Даже просят сохранить горбинки.

Отдельно стоит и запрос на исправление дефицита проекции подбородка. Это называется ретро- или микрогнатией нижней челюсти, когда слабо развит подбородочный выступ. В таких случаях устанавливается подбородочный имплантат с целью коррекции нижней трети профиля. Также возможна и небольшая липосакция в подчелюстной области.

"Многие мужчины с микрогнатией скрывают подбородок бородой. Установка имплантата даёт хороший и гармонизирующий эффект, что позволяет мужчинам уверенно себя чувствовать без растительности на лице", — рассказал Алексей Гаврильченко.

Не игнорируют российские мужчины и косметические процедуры. Самой популярной сегодня является ботулинотерапия, обычно её предпочитают в "мягкой" технике.

Авторы Андрей Горяничев