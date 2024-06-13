Лагерь "Артек" готовится с размахом отметить столетний юбилей в 2025 году

Самый известный в Советском Союзе и России детский лагерь "Артек", что в Крыму, отметит столетний юбилей в 2025 году. Первый заместитель директора ФГБОУ МДЦ "Артек" Елена Живогляд рассказала, что лагерь планирует провести множество всероссийских и международных мероприятий в рамках празднования этого значимого юбилея.

"Это почти вековая история, и в следующем году мы отмечаем свой столетний юбилей. Это возможность пригласить министров, которые приехали на форум к нам на юбилейные смены, — мы планируем в рамках проведения празднования столетнего юбилея очень крупные, в том числе и международные мероприятия", — подчеркнула Живогляд в беседе с РИА "ФедералПресс".

Собеседница агентства добавила, что в "Артеке" состоятся международная конференция и традиционные артековские чтения. Сам юбилей отпразднуют 16 июня.

Также Живогляд напомнила, что с центром сотрудничают 120 российских компаний и 14 зарубежных. Всего есть около 300 совместных программ, что позволяет ребятам, которые приезжают на смену, попробовать себя в любом направлении, заключила заместитель директора детского лагеря.