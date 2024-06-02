Психолог раскрыла, каких детей опасно отправлять в летний лагерь

С наступлением каникул родители начинают рассматривать разные варианты досуга для детей и один из самых популярных — поездка в летний лагерь. Каким детям такой отдых пойдёт на пользу, а кому стоит повременить с этим, рассказала детский психолог Ольга Годлевская.

"Это опыт сепарации от родителей, первый шаг к самостоятельной жизни, которая организована, которая встроена в режим. Уход за собой, за своими вещами – в целом это хороший опыт. Плюс общение со сверстниками. В лагерях проходят разные мероприятия, детям обычно все это интересно – программы, соревнования", – отметила эксперт в эфире радио Sputnik, добавив, что поездка в лагерь — это возможность попробовать себя в новых условиях.

По словам специалиста, есть дети, которые готовы к самостоятельным жизненным приключениям, а есть и другие. Так, например, ребёнку с высоким уровнем тревожности будет тяжело отправиться в лагерь, ведь его состояние может ухудшиться на фоне большого стресса. Поэтому перед поездкой таких детей стоит показывать специалисту для оценки психоэмоционального состояния, посоветовала психолог.

"В первый раз нужно подбирать лагерь не очень далеко от дома, чтобы родитель мог и приехать к ребёнку, и просто забрать его, если что-то пойдет не так. Бывает, что ребёнок переживает перед поездкой, а когда попадает в лагерь, ему так всё нравится, что он просится у родителей на следующий год поехать туда снова", – рассказала Годлевская.

Помимо этого, она порекомендовала по возвращении поговорить с ребёнком и выяснять, как он провёл время, чему научился и узнал ли что-то новое. Рефлексия пережитого опыта принесёт много пользы, заключила эксперт.