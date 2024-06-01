Родителям дали советы, как рассказать ребёнку об опасностях, подстерегающих в Интернете

Возраст первого взаимодействия с гаджетами с каждым годом понижается: 83% детей от трёх до 12 лет, которые пользуются устройствами, уже выходят в Интернет. Обязанность каждого родителя — рассказать ребёнку о потенциальных опасностях в реальном и виртуальном мире. Как правильно подготовить ребёнка к взаимодействию со Всемирной паутиной, рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Лунёв в беседе с "Газетой.ru".

С детьми разных возрастов нужно использовать соответствующие материалы: с теми, что помладше, следует смотреть тематические мультфильмы, с подростками — читать книги по поведению в соцсетях. Родителю необходимо регулировать и ограничивать экранное время, определённые сайты и игры, а также доступно объяснять детям причину ограничений.

"Правила ведения соцсетей: расскажите о настройках конфиденциальности, объясните ценность личной информации. Вирусы, вредоносные программы, всплывающие окна и надёжные приложения", — объяснил Лунёв.

Во многом уже существуют готовые решения для юных пользователей: детская почта с блокировкой нежелательного контента, программы для отслеживания геопозиции чада, определители источников звонков с неизвестных номеров. Не стоит забывать и о нормах этикета в соцсетях: общаться нужно уважительно, а при спорных ситуациях обращаться к взрослым.

Самим же родителям нужно выстраивать доверительные отношения с детьми: общаться с ними в соцсетях и мессенджерах, делиться контентом и играть в игры. В Интернете не только опасности, но и много полезной информации — и задача каждого взрослого дать необходимые знания и навыки, которые помогут детям увидеть в Сети возможности и избежать опасностей, заключил Лунёв.