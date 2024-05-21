Навалили кринжа: Пользователи Сети рассказали о том самом дне, когда испытали испанский стыд

Каждый из нас попадал в ситуации, от которых хочется провалиться сквозь землю и спустя долгие годы... И ведь это даже не вы сами опозорились! Пользователи Reddit поделились моментами, из-за которых они до сих пор испытывают тот самый "Испанский стыд". Ну что, навалим кринжа?

Гиря со звуковыми эффектами

Испанский стыд: реальные истории пользователей сети. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как-то раз пользователь Reddit No_Difficulty_3203 продавал гири через интернет. За ними приехала покупательница, женщина лет сорока. Когда она попыталась взять их, оказалось, что они гораздо тяжелее, чем та думала. В тот момент женщина испустила такой громкий и эпический звук, что его было слышно, наверное, на всю улицу. "Мы оба просто стояли, смотрели друг другу в глаза, и она сказала: "Ну...", после чего развернулась и ушла. Часто думаю о ней", – рассказывает он.

Кринж по-итальянски

Scotchtokberfest вспоминает поход в итальянский ресторан с подругой, которая изучала итальянский. Она решила сделать заказ для всей компании на итальянском. Официантка, молодая девушка лет семнадцати, не поняла ни слова, и все сидели в молчании, пытаясь переварить происходящее... И не смотреть друг другу в глаза.

Счастье любит тишину

Родительские чаты – бесконечный источник курьёзов. National-Opening-506 поделился случаем, когда один из отцов в его чате случайно отправил любовное признание в общую беседу. "Я знаю, что у нас обоих есть семьи, но моё сердце не может без тебя, и ты мне снишься каждую ночь", – писал он. Сложно представить, в каком напряжении был потом мужчина, осознав свою ошибку.

Тактичность? Это что такое?

Самые забавные случаи, от которых испанский стыд гарантирован.Фото © Shutterstock / FOTODOM

На званом ужине, Beneficial-Salt-6773 стал свидетелем того, как мама её подруги спросила у другой женщины, "на каком она сроке"... Конечно, та не была беременна. Вместо извинений мать продолжила: "Ну, выглядит так, будто ты беременна", – и ситуация стала ещё более неловкой.

"Давай, всем расскажи, вместе посмеёмся!"

Курьёзы в университете – это классика. bang-a-rang47 рассказывает, как один студент вошёл в аудиторию после начала пары, открыл ноутбук, а там... сразу на весь зал начало играть порно. "Он не успел не выключить, не закрыть ноутбук, поэтому просто убрал его в сумку и ушёл, пока видео продолжало играть".

Себе — соседу

10 неловких моментов, которые точно заставят вас покраснеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как-то раз отец пользователя Electronic-Thanks-13 во время ужина в кафе так сильно ударил по бутылке кетчупа, что тот брызнул на женщину за соседним столом, одетую в белое. Ситуация стала красной от неловкости и кетчупа.

Помидор против свечи — 1:0

История bbennett106 о свидании её матери ещё со времён молодости до сих пор вызывает смех у всех. Чтобы не испачкать зубы, её мама заказала салат. Когда она укусила помидорку, та взорвалась и потушила свечу, которая стояла на столе. Даже спустя годы, этот момент всегда смешит всю семью.

"Промахнулся"

Кринжовые истории от пользователей сети. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Случай с ковриком в ванной поразил пользователей Reddit. Dodecagon вспоминает, как несколько лет назад к нему за б/у диванов домой пришел потенциальный покупатель с дочерью. Он попросил разрешения воспользоваться туалетом, но через несколько минут вышел, держа в руках коврик для ванной. "Промахнулся" — пояснил мужчина. Надо было видеть лицо его дочери в тот момент.

Кто здесь!?

Ещё во время дистанционного обучения в колледже у ardnassila профессор, случайно забыл включить микрофон перед тем, как уйти в туалет. Как вы понимаете, он дал студентам возможность услышать абсолютно всё, вплоть до звука застёжки ширинки: "Мы просто смеялись, пока он не вернулся, но никто ничего не сказал".

Бывшая свекровь (с приколом)

Iawsonmonster97 однажды решила по пути заглянуть домой к своему бывшему парню — они были в хороших отношениях. Дверь ей открыли очень быстро... А зря. Зайдя внутрь, девушка поняла, что оказалась на свингерской вечеринке, организованной матерью экс-бойфренда, которого в тот момент даже дома не было: "Все были голыми. Я замерла, а потом просто убежала".