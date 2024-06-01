Психолог объяснила, как перестать трястись над своим ребёнком

Каждый родитель беспокоится за своего ребёнка, однако некоторые из них тревожатся чрезмерно. Как пояснила психолог Полина Малахова, на такое поведение взрослых влияет информационный фон, который загоняет их в определённые рамки. В беседе с РИА "ФедералПресс" она отметила, что мамам и папам нужно не бояться промахов и больше доверять интуиции.

"Родители ощущают давление: достаточно ли они хороши как родители? К тому же информационное пространство переполнено противоречивой информацией о том, как надо и не надо растить и воспитывать детей", — рассказывает эксперт.

Многие думают, что есть определённый набор действий, который должен выполнить каждый родитель и тогда у него вырастет "хороший ребёнок". Также в наше время вокруг слишком много информации и советов по воспитанию детей. Однако особое внимание этим рекомендациям уделять не стоит: никакого набора или универсального рецепта нет, всё индивидуально, а корить себя, что вы "неправильный" родитель, не нужно, говорит Малахова.

"Не бойтесь ошибиться — дети не настолько хрупкие, какими могут казаться, они могут выдержать многие родительские промахи без серьёзных последствий. Доверяйте детям больше, чем отстранённым и безликим "спискам фраз", — советует психолог.

В детях нужно видеть будущих взрослых людей, которые пойдут своей дорогой, а не объекты для выращивания и воспитания, завершила Малахова.