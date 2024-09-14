Пенсионер из Южно-Сахалинска, потерявший брата на СВО, шьёт экипировку для российских бойцов. Об этом пишет SHOT.

Потерявший брата на СВО пенсионер из Южно-Сахалинска шьёт экипировку для ВС РФ. Видео © SHOT

52-летний Владимир, бывший сотрудник МВД, после отставки из органов продолжил помогать Отечеству. В зоне спецоперации он потерял родного брата, сейчас на передовой его друзья. Мужчина решил не оставаться в стороне и поддержать бойцов. На просторах Интернета пенсионер нашёл выкройку тактического пятиточечника, в простонародье — «поджопника».

Пятиточечник позволяет солдатам сидеть или лежать на любой поверхности, не опасаясь за своё здоровье. Для его создания Владимир использует плотную ткань, а также тонкий слой профольгированного полиэтилена. С такой экипировкой солдат может лежать на льду и даже не промокнуть.