Потерявший брата на СВО пенсионер из Южно-Сахалинска шьёт экипировку для ВС РФ
Пенсионер из Южно-Сахалинска, потерявший брата на СВО, шьёт экипировку для российских бойцов. Об этом пишет SHOT.
Потерявший брата на СВО пенсионер из Южно-Сахалинска шьёт экипировку для ВС РФ. Видео © SHOT
52-летний Владимир, бывший сотрудник МВД, после отставки из органов продолжил помогать Отечеству. В зоне спецоперации он потерял родного брата, сейчас на передовой его друзья. Мужчина решил не оставаться в стороне и поддержать бойцов. На просторах Интернета пенсионер нашёл выкройку тактического пятиточечника, в простонародье — «поджопника».
Пятиточечник позволяет солдатам сидеть или лежать на любой поверхности, не опасаясь за своё здоровье. Для его создания Владимир использует плотную ткань, а также тонкий слой профольгированного полиэтилена. С такой экипировкой солдат может лежать на льду и даже не промокнуть.
Первые сидушки пенсионер сшил из материалов, купленных на маркетплейсах. А затем обратился в Народный фронт, который закупил для него всё необходимое и помог с отправкой первой партии на СВО. К слову, на фронт Владимир уже передал 60 пятиточечников.