Мишустин назначил Григория Гурова руководителем Росмолодёжи

Гуров родился в Ставрополе в 1985 году. Он занимал разные должности в городском муниципалитете, а также территориальных структурах органов власти, а впоследствии перешёл на службу в аппарат политического представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2017 году Гуров перешёл в Росмолодёжь и занял должность советника главы агентства, а в 2020-м стал его замом. В 2021 получил назначение на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ. Правлением «Движения первых» руководил с 2022 года.