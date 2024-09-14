Мишустин назначил Григория Гурова руководителем Росмолодёжи
Новый глава Росмолодёжи Григорий Гуров. Обложка © Telegram / Правительство России
Глава правления российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Григорий Гуров назначен на должность руководителя Росмолодёжи. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ со ссылкой на указ премьер-министра Михаила Мишустина.
«Михаил Мишустин назначил Григория Гурова главой Росмолодёжи», — указано в публикации в телеграм-канале российского правительства.
Гуров родился в Ставрополе в 1985 году. Он занимал разные должности в городском муниципалитете, а также территориальных структурах органов власти, а впоследствии перешёл на службу в аппарат политического представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2017 году Гуров перешёл в Росмолодёжь и занял должность советника главы агентства, а в 2020-м стал его замом. В 2021 получил назначение на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ. Правлением «Движения первых» руководил с 2022 года.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Гурова от должности руководителя «Движения Первых». В соответствии с указом российского лидера этот пост занял ветеран СВО и участник программы «Время Героев», Герой России, майор Артур Орлов.