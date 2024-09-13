Ирада Зейналова стала послом России в Маврикии
Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий
Ирада Зенайлова. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении телеведущей Ирады Зейналовой послом в Республике Маврикий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным послом России в республике Маврикий», — говорится в тексте.
Зейналовой 52 года. Она долгое время работала на Первом канале, после чего ушла на НТВ. В декабре 2016 года журналистка начала вести собственную передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Ведущая имеет множество наград, в том числе она стала лауреатом ТЭФИ, а также получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за объективность при освещении событий в Крыму в 2014 году.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин создал организационный комитет Национального центра «Россия». В указе говорится, что оргкомитет возглавит первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.