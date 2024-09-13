Ирада Зейналова стала послом России в Маврикии

Зейналовой 52 года. Она долгое время работала на Первом канале, после чего ушла на НТВ. В декабре 2016 года журналистка начала вести собственную передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Ведущая имеет множество наград, в том числе она стала лауреатом ТЭФИ, а также получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за объективность при освещении событий в Крыму в 2014 году.