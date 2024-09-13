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Ирада Зейналова стала послом России в Маврикии

Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий

13 сентября, 11:33
Ирада Зенайлова. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Ирада Зенайлова. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении телеведущей Ирады Зейналовой послом в Республике Маврикий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным послом России в республике Маврикий», — говорится в тексте.

Зейналовой 52 года. Она долгое время работала на Первом канале, после чего ушла на НТВ. В декабре 2016 года журналистка начала вести собственную передачу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Ведущая имеет множество наград, в том числе она стала лауреатом ТЭФИ, а также получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за объективность при освещении событий в Крыму в 2014 году.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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