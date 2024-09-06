Путин создал оргкомитет Наццентра «Россия» и назначил его главой Кириенко
Президент РФ Владимир Путин создал организационный комитет Национального центра «Россия». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что оргкомитет возглавит первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
Согласно указу главы государства, оргкомитет создан в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ в Москве. В течение месяца Кириенко поручено утвердить состав оргкомитета.
Напомним, что выставка-форум «Россия» закрылась 8 июля. Она вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18,5 миллиона человек. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Сейчас выставка продолжает свою работу уже в качестве национального центра, где будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.
Life.ru