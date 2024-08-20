От науки до цифровых технологий: По выставке "Россия" запустили онлайн-маршруты

Международная выставка "Россия" запустила онлайн-экскурсии по экспозициям после завершения форума. Все желающие смогут принять участие в виртуальном путешествии в формате 360 градусов по павильонам и познакомиться с экспозициями из любой точки мира.

Так, проект разработал 10 тематических маршрутов, с помощью которых появится возможность детально изучить представленные в них экспозиции. Самым популярным стал маршрут "Узнавая Россию. ДНК регионов". Желающие смогут рассмотреть экспозиции павильона № 75, где были представлены все 89 регионов России.

"Следующая тема — "Комфортная жизнь в городе" — показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы. "Аграрное богатство" познакомит с сельским хозяйством от процесса создания зерновых культур до развития производства в огромные предприятия. А маршрут "Наука и просвещение" позволяет окунуться в историю российской науки, узнать о передовых достижениях и гениальных учёных прошлого и настоящего", — рассказали в пресс-службе выставки "Россия".