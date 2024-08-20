От науки до цифровых технологий: По выставке "Россия" запустили онлайн-маршруты
Выставка "Россия" запустила онлайн-экскурсии по павильонам после закрытия
Международная выставка "Россия" запустила онлайн-экскурсии по экспозициям после завершения форума. Все желающие смогут принять участие в виртуальном путешествии в формате 360 градусов по павильонам и познакомиться с экспозициями из любой точки мира.
Так, проект разработал 10 тематических маршрутов, с помощью которых появится возможность детально изучить представленные в них экспозиции. Самым популярным стал маршрут "Узнавая Россию. ДНК регионов". Желающие смогут рассмотреть экспозиции павильона № 75, где были представлены все 89 регионов России.
"Следующая тема — "Комфортная жизнь в городе" — показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы. "Аграрное богатство" познакомит с сельским хозяйством от процесса создания зерновых культур до развития производства в огромные предприятия. А маршрут "Наука и просвещение" позволяет окунуться в историю российской науки, узнать о передовых достижениях и гениальных учёных прошлого и настоящего", — рассказали в пресс-службе выставки "Россия".
Также для желающих открыли маршруты "Здоровая Россия", "Цифровая Россия", "Технологичная Россия", "Природоград", "Ярмарки России" и "Российская Арктика".
Напомним, что выставка-форум закрылась 8 июля. Она вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18,5 миллиона человек. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Теперь выставка продолжит свою работу уже в качестве национального центра, где будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.
Фотохост-агентство РИА "Новости" / Станислав Жданов