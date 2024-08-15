В космос отправили 900 тысяч детских желаний, собранных на выставке "Россия"

С космодрома Байконур на МКС отправили мечты юных гостей выставки-форума "Россия", которые собрали их во время акции "Капсула мечт". Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра "Россия".

900 тысяч детских желаний отправили в космос. Видео © Telegram / Роскосмос

"Достижения, представленные на выставке, когда-то тоже были чьей-то мечтой, которая стала реальностью. Мы постарались показать детям, что Россия — это страна возможностей. Страна, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Мы постарались вдохновить мечтать и стремиться к исполнению своей мечты", — отметила заместитель генерального директора выставки "Россия" Анастасия Звягина.

Детские мечты собирали в павильоне № 1 "Первые в России — стране возможностей". На экскурсии юные посетители выставки загадывали желания, которые позже были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и внесены в специальную электронную систему. Акцию "Капсула мечт" организовала дирекция выставки в сотрудничестве с Роскосмосом и "Движением первых". В итоге на площадке удалось собрать более 900 тысяч детских желаний.

Молодые люди из 89 регионов России, ставшие победителями проекта "Космическая экспедиция Первых", были свидетелями запуска ракеты, в которой и находились заветные желания. Кроме того, им провели экскурсию по Байконуру.

Победители проекта "Космическая экспедиция Первых". Фото © Telegram / Национальный центр "Россия"