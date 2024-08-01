Путин: Форум "Территория смыслов" — один из самых ярких проектов для молодёжи

Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам форума "Территория смыслов" в приветственной телеграмме по случаю старта юбилейного сезона. Глава государства высоко оценил значимость платформы в вопросе укрепления традиционных ценностей, призвав молодёжь пользоваться насыщенной программой для реализации своих идей.

"За прошедшее время форум укрепил свой авторитет, стал одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере молодёжной политики", — гласит выдержка из обращения президента.

Путин напомнил, что отличительной особенностью "Территории смыслов" являются новаторский подход к выбору обсуждаемых тем и нетривиальные организационные решения. Участников форма ждут не только традиционные дискуссии и круглые столы, но и встречи с именитыми предпринимателями, общественниками и представителями СМИ.

"И, конечно, в Год семьи особое внимание будет уделено таким важным вопросам, как укрепление традиционных семейных духовно-нравственных ценностей и воспитание подрастающего поколения", — добавил политик, завершив приветственную телеграмму добрыми пожеланиями.