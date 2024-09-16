Детско-родительские отношения: Психолог объяснила, почему женщины «выносят мозг» мужчинам

Если мужчина жалуется, что женщина «выносит мозг», значит в паре отсутствует взаимопонимание, уверена психолог Мария Попова. Подобное поведение женщины указывает на некую потребность, которая озвучивается через каприз. При этом мужчина не может понять, что ему делать.

«Это детская неосознанная позиция. Женщине важно разобраться в себе и в своих истинных потребностях. Требовать в таком состоянии что-то от мужчины — значит переносить на него роль родителя», — подчеркнула эксперт.

Специалист отметила, что мужчина в отношениях должен быть равным партнёром, а не отцом для женщины. Конечно, следует поддержать вторую половинку в случаях, если она не может что-то сделать самостоятельно, однако не следует делать что-либо вместо женщины, чтобы не свести любовь в детско-родительские отношения.