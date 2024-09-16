Приключения Кнопочки и Ракеты: Еноты совершили дерзкий побег из кафе в Барнауле
В Барнауле из антикафе сбежали два енота
Два енота сбежали из антикафе «Енотопия» в Барнауле. Питомец по кличке Кнопочка открыл лапами вентиляцию и покинул заведение, за ним следом ушла Ракета. По информации ТАСС, беглецов разыскивают уже два дня.
«День они где-то ходили по трубам, мы их видели и хотели выманить на воду и еду, потому что енот не может долго без еды. Но на утро следующего дня мы совсем потеряли их из виду», — рассказала владелица животных Кристина Еремина.
Все животные в антикафе привиты, у них есть паспорта. Сейчас в «Енотопии» постоянно дежурят сотрудники — ждут возвращения полосатых «работников» обратно. Местных жителей попросили сообщить, если беглецов обнаружат в городе. К самим енотам попросили не подходить, так как на свободе они могут проявить агрессивное поведение.
Еноты часто становятся героями весёлых историй. Так, в Кузбассе дикий енот вломился в квартиру женщины. Спасатели вывели непрошеного гостя из помещения и передали зоозащитникам. Другой енот, по кличке Жулик, стал талисманом одного из подразделений ВДВ. Он следит за порядком в блиндажах и не подпускает мышей к провианту.
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