Приключения Кнопочки и Ракеты: Еноты совершили дерзкий побег из кафе в Барнауле

Два енота сбежали из антикафе «Енотопия» в Барнауле. Питомец по кличке Кнопочка открыл лапами вентиляцию и покинул заведение, за ним следом ушла Ракета. По информации ТАСС, беглецов разыскивают уже два дня.

В Барнауле из антикафе сбежали два енота Кнопочка и Ракета. Фото © Telegram / Mash Siberia

В Барнауле из антикафе сбежали два енота Кнопочка и Ракета. Фото © Telegram / Mash Siberia

«День они где-то ходили по трубам, мы их видели и хотели выманить на воду и еду, потому что енот не может долго без еды. Но на утро следующего дня мы совсем потеряли их из виду», — рассказала владелица животных Кристина Еремина.

Все животные в антикафе привиты, у них есть паспорта. Сейчас в «Енотопии» постоянно дежурят сотрудники — ждут возвращения полосатых «работников» обратно. Местных жителей попросили сообщить, если беглецов обнаружат в городе. К самим енотам попросили не подходить, так как на свободе они могут проявить агрессивное поведение.